Yerli Yüzer Güneş Santrali Pendik’e Kuruldu

Yüzer platform tasarım ve inşa firmalarından HSB Marine ile yerli güneş hücresi ve güneş paneli üreten GTC Enerji; yüzer güneş enerji santralleri alanında işbirliği yaptı. İki şirket tarafından yerli ekipman ve yerli tasarıma sahip yüzer güneş enerji santrali tasarlandı. Yaklaşık 50 kW gücündeki örnek yüzer güneş enerjisi santrali ise Pendik Marina’ya kuruldu.

Dünya gazetesinden Mehmet Kara'nın haberine göre, GTC Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Çiğdem Besen, yüzer güneş santrallerinin özellikle Çin’de yaygın olduğunu, Japonya’da da çoğaldığını hatırlatarak kurdukları örnek yüzer GES’in Türkiye açısından bir ilk olduğunu belirtti. Bugüne kadar geliştirilip uygulanan yüzer GES projelerinde plastik yüzdürücüler kullanıldığını kaydeden Besen, “Yerli tasarım yüzer GES’in yüzdürücü aksam kısmında, Çin ve Japonya’daki örneklerinden farklı olarak plastik aksam yerine fiber malzeme kullanıldı” dedi.

DAHA DİK AÇI, YÜKSEK VERİM

Besen, yüzer GES tasarımında, Türkiye’nin mühendislik ve tasarım tecrübesinin büyük payı bulunduğunu ifade etti. Besen, “HSB Marine ile GTC Enerji olarak bu konuda uzun süredir birlikte çalışıyoruz. Türkiye’nin son 10 yılda marina, yat ve denizcilik endüstrisi alanında kazandığı tecrübeden yararlanıp fiber yüzdürücüler geliştirdik. Bu sayede yüzer platformun üzerine mekanik altyapı inşa ettik. Ve güneş panellerini bu platformun üzerine aynen karada uygulandığı şekilde yüksek verim sağlayacak bir açı ile yerleştirdik” diye konuştu.

Panelleri daha dik bir açı ile yerleştirmekle yüzde 5 daha yüksek verim sağlayabildiklerini anlatan Ayşe Çiğdem Besen, yerli tasarım örnek yüzer GES projesinde ayrıca çift yüzlü paneller kullanarak da daha yüksek üretim imkanı yarattıklarını aktardı. Besen şöyle dedi: “Paneller yüksek açı ile yerleştirilebildiğinden sistem alttan da ışık alabiliyor. Bu nedenle GTC’nin çift yönlü panellerini kullanarak ayrıca yüzde 7 daha yüksek elektrik elde edilebilmesini hedefl edik. Bu da demek oluyor ki, kurduğumuz bu sistem Çin’deki ucuz plastik yüzdürücüler üzerine tek yüzlü panellerin kullanıldığı yüzer GES’lere göre en az yüzde 12 daha fazla elektrik üretebiliyor.”

NEME, TUZA DAYANIKLI ‘CAM CAM’ PANEL

Ayşe Çiğdem Besen, yüzer GES’lerin karadaki sistemlerden farklı olarak yüksek nem ve ıslak ortamlarda çalışabilecek şekilde tasarlanması zorunluluğuna dikkat çekti. Besen, sözlerine şöyle devam etti:

Bu nedenle örnek yerli tasarım yüzer GES’te hem çift yüzlü üretim sağlayabildikleri hem de denizdeki tuza ve neme son derece dayanıklı oldukları için ‘cam cam’ paneller kullanıldı. Neme ve tuza dayanıklılık önemli, çünkü bu santrallerin 20-25 yıl çalışabilmesi gerekiyor.

Vira Haber