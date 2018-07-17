PRÜ'de Montrö Boğazlar Sözleşmesi Konferansı

''82. Yılında Montrö Boğazlar Sözleşmesi” Konferansı 20 Temmuz Cuma günü 14.30 - 15.30 saatleri arasında Piri Reis Üniversitesi’nin Tuzla Deniz Kampüsü'nde gerçekleştirecek. Konferans, PRU Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Sezer Ilgın tarafından verilecek.

Türk boğazları olarak bilinen İstanbul ve Çanakkale Boğazları tarihin başlangıcından bu yana askeri siyasi ve ekonomik açıdan büyük önem taşımış ve bir bu süre içerisinde birçok soruna ve savaşa sebep olmuştur.

Diğer taraftan, geçtiğimiz yıllarda Türkiye; Boğazlarda meydana gelen can ve mal kayıplarına, büyük çevre kirliliğine neden olan kazaları dikkate alarak, benzeri olayların yaşanmaması ve çevresinde milyonlarca vatandaşının yaşadığı yerleşim mahallelerinin olası tehlikelerden korunabilmesi için boğazlardaki trafiğe gerek hukuki ve gerekse “VTS”( Gemi Trafik Sistemi) gibi teknik bazı düzenlemeler getirmek zorunda kaldı.

Bu düzenlemelere karşı, çıkarlarının olumsuz etkilendiğini düşünen bazı ülkeler uluslararası platformlarda konuyu dile getirdi ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi daha da fazla gündeme geldi .

Bu nedenlerle 20 Temmuz 1936 tarihli Montrö sözleşmesinin imzalanmasının 82. yılında düzenlenen bu konferansta gemilerin Türk boğazlarından geçiş düzeniyle ilgili olarak Montrö’den önceki hukuki düzenlemelerle, Montrö’den sonraki gelişmeler de kısaca gözden geçirilerek konu ile ilgili bir değerlendirme yapılacak.

Vira haber