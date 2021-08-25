Qterminals Antalya’nın Hedefi Global Pazarda Daha Etkili Olmak

Dünyanın önde gelen küresel ticari liman işletmecisi QTerminals Holding, Global Ports Holding bünyesindeki Port Akdeniz tarafından işletilen Antalya Limanı’nı Ocak 2021 itibarıyla devraldı. Devir işlemlerinin tamamlanmasıyla Antalya Limanı’nın tüm faaliyetleri QTerminals Antalya olarak sürdürülmeye başlandı.

QTerminals Antalya’nın, Akdeniz’den dünyaya açılan çok önemli bir ihracat kapısı olduğunun altını çizen QTerminals CEO’su Neville Bissett, “QTerminals Antalya olarak, hizmet ağımızı genişleterek global pazarda daha güçlü ve etkin olma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye’nin önemli turizm, sanayi ve ticaret kentleri ile bağlantıları dolayısıyla son derece merkezi bir konumda bulunan limanımızda, öncelikle pandemi nedeniyle yaşanan zorlukların farkında olarak, ihracatçı ve ithalatçı şirketleri destekleyecek adımlar atıyoruz” diye konuştu.

QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert ise “Küresel liman işletmecisi çatı kuruluşumuz QTerminals Holding’in deneyimi ve vizyonu ile katkıda bulunup değer katacağı QTerminals Antalya’da yeni projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Vira Haber