Mersin Uluslararası Limanı'ndan, AFAD'ın "Ben de Varım" kampanyasına 1 milyon lira destek

MIP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde yangın ve sel felaketi nedeniyle zarar gören bölgelerdeki hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından AFAD'ın başlattığı kampanyaya destekte bulunulması kararlaştırıldı.

Buna göre, "Ben de Varım" kampanyasına 1 milyon lira destek verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, zorlu günlerin toplumsal dayanışma ve iş birliğiyle aşılacağını belirterek, "Yaraların bir an önce sarılması amacıyla gerekeni yapmayı sorumluluk olarak görüyoruz. Çözüme destek için buradayız. Gerekli ihtiyaçların karşılanması, doğanın rehabilitasyonu için elimizden geleni yapmaya hazırız. Kenetlenmenin, birlik olmanın büyük anlam kazandığı bu sıkıntılı günlerde, halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vira Haber