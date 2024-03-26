Rize’li Armatör Mehmet Kazancı

Yazan:Osman Öndeş (Araştırma Makalesi)

Lloyd’s Register of Shipping yıllıklarında “Atilla” isimli genel yük gemisinin armatörü “Mehmet Kazancı ve Şerikleri” olarak belirtilmekte. Lloyd’s Register of Shipping yıllıkları gibi, Ships & Shipbuildings, Hartlepool Build Ships arşivlerinde ilk adı “Ludworth” olarak yeralmakta

Birkaç kez eldeğiştirdikten sonra,“Atilla” adıyla 1956’da İstanbul’dan Sosyete Şilep T.A.Ş.’ye devredilmiş. Adı değiştirilmemiştir.

1953’de Mehmet Kazancı ve Ortakları satın almış.

Mehmet Kazancı ve Ortakları kimlerdi bilemiyoruz.

Ludworth’un sicil kaydındaki bilgiler şöyle;

“Helena” Aralık 1933’te İstanbul’dan Zişan Hanım, Kırzâde Mustafa & Şerikleri’ne satılmış ve “Atilla” adını vermişlerdir.

1936’da Hacı Selimzâde Hamdi ve Şerikleri satın almış ve adını değiştirmemiştir.

1938’de Hamdi Selimoğlu ve Şerikleri’ne devredilmiştir.

1953’de İstanbul’dan Mehmet Kazancı ve Şerikleri (Ortakları) satın almış ve adı değiştirilmemiştir.

Cemil Kazancı

İnternet kaynaklarından araştırdığımda “Kazancı” soyadını taşıyan çok geniş bir aile topluluğu ortaya çıkmakta. Ayrıca; Kazancı Holding AŞ Başkanı Cemil Kazancı, Rize kökenli Kazancı ailesinden gelmekte.

Erkek kardeşi Mehmet Kazancı -Mehmet Emin Karamehmet ortaklığında kurulan MMEKA şirketi ortak yatırımcısı olarak atılımlarına devam etmiş.Bu konuda meydana gelen değişimleri içeren anlatımlar var.