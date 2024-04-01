Tarihi ve Vahim bir hata yapmadan Kasımpaşa’daki Divanhane “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Divanhane ve Bahriye Nezareti Müzesi” olmalıdır.

Yazan: Osman Öndeş (Araştırma Makalesi)

hatırlayarak, Divanhane- Bahriye Nezareti ve Kuzey Deniz Saha Komutanlığı yıllarını kapsayan bu binanın tarihî bir miras olduğu konusunda sürdürdüm.

Önce şu hususu belirteyim; Senelerdir devam eden çalışmalarım ve eserim nedeniyle bilmeme rağmen, dünya genelinde Naval Museum denilen Bahriye veya günümüz deyimiyle Deniz Müzeleri’nin tarihçelerini inceledim. Dünyada deniz müzesi olarak asırlardır var olan müze binalarının hiçbirisi makamı ne olursa olsun sivil bir şahsiyetin adına müze yapılmamıştır!

Bu müzeler eğer deniz kuvvetlerine ait bir üs bölgesindeki bir semtte ise, asla ve asla bu bölgelerdeki binalar bahriyeli olamayan birine tahsis edilerek, bir de o şahıs için müze yapılmamıştır!

Bu husustaki araştırmamı bir “İstirham” olarak Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben de naklediyorum;

Sayın

Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi

Sizden tarihteki adıyla Kasımpaşa’daki Divanhane, sonraları nice asırlar Bahriye Nezareti ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Kuzey Deniz Saha Komutanlığı olmuş bu tarihî binanın “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Divanhane ve Bahriye Nezareti Müzesi” olmasını ve bu benzersiz tarihi fırsatı yeniden değerlendirmenizi istirham ve arz ediyorum.

Bu satırların yazarı; halen 94 yaşında, üç nesil bahriyeden gelen çok eski bir güverte zabiti, yani bahriyeli.

Dedem Ordu’lu Nazif Kaptan, Avnullah Gambotu ile Beyrut’ta İtalyan kruvazörünün saldırısına maruz kalmış, İstiklâl Harbi yıllarında, işgal altındaki İstanbul Haliç’ten Anadolu’ya cephane ve silah kaçıran teknelerde çalışmış bir güverte zabiti idi. Müthiş dirençli, inançlı bir Karadeniz insanı idi. Babam Yavuz Kruvazörü’nün son çarkçıbaşılarından olan bir makine zabiti idi.

Haliyle Kasımpaşa’daki Divanhane’nin Bahriye Nezareti olduğu yılları onlar yaşadılar. Ben ise Kuzey Deniz Saha Komutanlığı olduğu yıllara tanık oldum. Çok daha yakından tanıdığım; Oramiral Fahri Korutürk, Oramiral Celal Eyiceoğlu, Oramiral Bülent Ulusu, sınıf arkadaşım Koramiral Mustafa Turunçoğlu bu tarihi binada komutanlık yaptılar.

Divanhane, mimari yapısı, tavanlarındaki bahriyeye ait resimlerle bezenmiş tavanları ve mobilyaları dahi tarihin hatta acı olaylarına tanık olmuş, Osmanlı İmparatorluğu Deniz Kuvvetleri’nin belleği, saygısı, tarihi idi. Daha da ötesi; Osmanlı Bahriyesi’nde efsaneleşmiş bir mabet gibiydi. Bizler de genç bahriyeliler olarak derin bir saygı ile mermer basamaklarından çıkar ve kocaman bir avluda soluk alır ve sonra yine ayni derin saygı ile komutanlarımızın huzuruna çıkardık.