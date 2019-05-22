Roberto Curto’dan yeni bir süperyat

Boyu 26,7 metre olan Bulldog 88 isimli yeni konsept, tersanenin yeniden canlandırmak istediği markasının yeni serisinin ilk gövdesi olacak. ‘Sportif explorer’ olarak geçen model, geniş açık yaşam alanları sunuyor.

Yaklaşık 30 metrekare alan sunan beach club’ı ve 50 metrekarelik, üzerinde baş tarafa doğru konumlanan jakuzzi bulunan, üst güvertesi öne çıkıyor. Hava şartlarına göre sürgülü kapanabilen camlarla korunan yemek bölümü, 12 kişilik misafir grubunu ağırlayabiliyor.

Konsept süperyatın 8 kişilik misafir konaklama kapasitesi, toplamda 165 metrekare alan sunan kapalı alanların önemli bir bölümünü oluşturuyor. Master süit ana güvertede konumlanıyor ve süperyatın 7 metrelik genişliğinin tümünden faydalanıyor. 3 kişilik mürettebatın konaklama alanları ise alt güvertede yer alıyor.

Çift V8-1200 MAN motorlarla donatılmak üzere tasarlanmış olan süperyat, 23 knot sürate erişebilecek. Hesaplanan seyir sürati 18 knot ve 1320 deniz mili menzil sağlayan sürati ise 12 knot.

Vira Haber