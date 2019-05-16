Tersanelerde istihdam seferberliği

Türkiye’nin gemi inşa sanayindeki başarısı giderek artarken sektörün istihdama yönelik katkısı da dikkat çekiyor. Ağırlıklı olarak İstanbul Tuzla ve Yalova Altınova’da bulunan tersanelerde inşa edilen çeşitli tonaj ve sınıflardaki deniz taşıtları Almanya, Arjantin, Danimarka, Fas, İtalya, Kanada başta olmak üzere birçok ülkede beğeniyle karşılanıyor. Gemi inşa sektörü istihdama da önemli katkı sağlıyor. Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. çatısı altındaki şirketler Şubat ayında çalışan sayısını 543 kişi artırdı. Böylece ocak ayında 16.695 olan sigortalı sayısı bir sonraki ay kayıtlara 17.238 kişi olarak geçti.

Yalova Altınova Tersane Bölgesi, günümüzde Avrupa’nın gemi inşa merkezi olma yolunda ilerliyor. 2015 yılında toplam 12.173 kişiye istihdam sağlayan bölgedeki sanayiciler kısa adı YATGİAŞ olan Yalova Tersane Girişimcileri A.Ş. ve Yalova Tersaneciler Derneği (YATER) çatısı altında örgütlemiş bulunuyor.

2018 yılında toplam 14.553 kişinin istihdam edildiği 33 tersaneden oluşan bölgenin bu yılın ilk 3 aylık evresindeki istihdam oranları, ocak ayında 16.342 kişi, şubatta 16.695 ve martta 17.238 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl ülke genelindeki tüm gemi ve yat yapım şirketlerinin kazandırdığı döviz 990.529.000 dolar oldu. 2019’a ait ilk üç aylık ihracat tutarı ise 381.675.984 dolara ulaştı. Bunun içinde Yalova yüzde 42.39 paya sahip. YATGİAŞ ve YATER üyesi işletmeler bu senenin üç aylık döneminde 161.806.434 dolarlık ihracata imza attı. İstihdam verilerinde de artışlar yaşandı.

YÜKSEK TEKNOLOJİ

Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. ve Tersaneciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, İstanbul Tuzla’daki tesisler dikkate alındığında sektörün istihdama katkısının 35 bin kişiden fazla olduğuna dikkat çekiyor. Yalova’da ‘hibrit ve elektrik tahrikli gemiler’ ve ‘otonom kumanda sistemleri’ gibi yeni teknolojileri başarıyla uyguladıklarını belirten Uzun, şöyle konuştu:

“Altınova’da ileri teknolojiye sahip sistemlerle donatılan römorkörlerin yanı sıra balıkçılık ve bilimsel araştırmalarda değerlendirilen gemilere ek olarak rüzgar türbini inşa/bakım sahalarında ve deniz turizminde kullanılan lüks feribotlar ve yolcu gemileri inşa ediliyor. Bölgemizde yapılan gemilerin büyük çoğunluğu Norveç, İzlanda, İngiltere, Fransa, Danimarka, Kanada, İrlanda, Rusya gibi ülkelere satılıyor. Resmi istatistiklerde gemi ve yat ihracatının yaklaşık yüzde 30’u Yalova’dan yapılıyor gibi gözüküyor. Bunun nedeni üyemiz olan birçok firmaya ait merkezlerin İstanbul’da bulunmasıdır. Gerçekte ülke genelindeki ihracatın yaklaşık yüzde 70’i Yalova Altınova’dan yapılmaktadır. Coğrafi konumumuz müşterilerimiz için büyük kolaylık sağlıyor. 2004 yılında kuruluşuna başlanan bölgemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetlerimizin büyük ilgi ve desteğiyle önemli başarılara imza atar duruma geldi. Kaliteli işçiliğimiz, teslim tarihlerindeki titizliğimiz, insan ve çevre odaklı uygulamalarımız tercih edilmemizi olumlu yönde etkiliyor.”

Vira Haber