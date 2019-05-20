Pakistan donanmasına yeni destek
Romanya’da bulunan DAMEN Galati Tersanesi, 17 Mayıs'ta düzenlenen bir törenle Pakistan Donanması için inşa edeceği iki adet 2.300 tonluk korvetin ilkinin denize indirdi. Korvetlere ilişkin anlaşma 2017’de imzalanmıştı.
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İlk geminin bu yılın sonunda Pakistan Donanması'nın envanterine girmesi ve ikinci korvetin ise 2020 yılının ortalarında teslim edilmesi planlanıyor.
Pakistan Deniz Kuvvetleri’nde Koramiral Abdul Aleem, bu platformların Deniz Kuvvetleri'nin deniz sınırlarını koruma kapasitesini arttırmada etkili olacağını ve Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin Hint Okyanusu'ndaki bağımsız Bölgesel Deniz Güvenliği Devriyeleri girişiminin yürütülmesinde daha fazla esneklik sağlayacağını belirtti.
Vira Haber
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