Pakistan donanmasına yeni destek

İlk geminin bu yılın sonunda Pakistan Donanması'nın envanterine girmesi ve ikinci korvetin ise 2020 yılının ortalarında teslim edilmesi planlanıyor.

Pakistan Deniz Kuvvetleri’nde Koramiral Abdul Aleem, bu platformların Deniz Kuvvetleri'nin deniz sınırlarını koruma kapasitesini arttırmada etkili olacağını ve Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin Hint Okyanusu'ndaki bağımsız Bölgesel Deniz Güvenliği Devriyeleri girişiminin yürütülmesinde daha fazla esneklik sağlayacağını belirtti.

Vira Haber