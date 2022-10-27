Rolls-Royce ve Turquoise Yachts Mega Yat İçin İş Birliği Yaptı!

Üretilecek bu yatta, Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO’nun Tier III emisyon normuna uygun SCR sistemli iki adet mtu 12V4000M65L Serisi motorun güç verdiği mtu hibrit tahrik sistemi kullanılacak.

mtu hibrit tahrik sisteminde iki dişli kutusu, iki e-motor, elektrikli soğutma sistemi, değişken hızda iki jeneratör, bir batarya sistemi ve elektrik gücünü yönetmeye yarayan bir sistem bulunuyor. Bununla birlikte hibrit tahrik sistemini izleyen ve denetleyen mtu NautIQ Blue Vision NG otomasyon sistemi de yeni üretilecek yata entegre edilecek. Hibrit sistem, egzoz gazı üretmeden demirleme ve limanda manevra yapma gibi durumlarda tamamen elektrikli çalışmaya da olanak tanıyor. Bu sayede iklim dostu bir çalışma sunan sistem, gemide daha fazla konforu da beraberinde getiriyor. Sistemin 2023 yılında teslim edilmesi, yatın ise 2025 yılında hizmete alınması planlanıyor. Turquoise Yachts aynı zamanda mtu tahrik sistemine sahip ikinci bir yat projesini de hayata geçiriyor.

Turquoise Yachts ortaklarından Mehmet Karabeyoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: “Hayata geçirilen bu proje sayesinde, bir mega yat için konfor ve çevrenin korunması konularında yeni standartlar belirliyoruz. Bu proje için ideal iş ortağı olarak düşündüğümüz Rolls-Royce ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Rolls-Royce Power Systems'in Global Denizcilik Başkan Yardımcısı Denise Kurtuluş ise, “Turquoise Yachts ile yaptığımız iş birliği bizler için önemli bir aşamayı temsil ediyor. mtu güç ve tahrik çözümlerimizle hem denizciliğe hem de yat uygulamalarına yönelik daha çevreci ve iklim dostu bir yaklaşımı benimsiyoruz. Turquoise Yachts ile birlikte mega yat segmentinde hibrit çözümlere öncülük etmekten gurur duyuyoruz.” dedi.

Rolls-Royce Solutions Türkiye CEO’su Ali Güzel, “Sektörün en önemli şirketlerinden biri olan Turquoise Yachts ile çalışmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu bizim için son derece prestijli ve yenilikçi bir proje. Her iki taraf için de mükemmel sonuçlar elde edileceğine inancımız tam.” diyerek konuyla ilgili düşüncelerini aktardı.

mtu yatları ve feribotlarıyla beraber, römorkör ve rüzgâr santrali gemileri için esnek tahrik çözümlerini de hibrit motor portföyünde sergiliyor. Hibrit Tahrik Paketleri, dizel motor başına 1119 kW ile 4300 kW güç aralığını kullanıcılarına sunuyor. Her bir güç aktarma grubu için elektrik motoru başına 165 kW ile 743 kW güç aralığı yakalanıyor. Gemi başına maksimum tahrik gücü ise 10.000 kW. Rolls-Royce, her bir gemi tipi için optimum tahrik çözümünü sağlamak amacıyla standardize edilmiş bileşenlere sahip modüler bir hibrit kitini de kullanıcılarına sunuyor. mtu hibrit sistemi, diğer yeni sürdürülebilir teknolojilerle birlikte gelecekte standart olabilecek bir mimarinin temelini oluşturuyor. Rolls-Royce'un denizcilik endüstrisine öncülük edeceği mtu yüksek hızlı metanol motorları, gelecekte entegre edilebilecek bu tür iklim dostu teknolojilere bir örnek. İlk mtu metanol motoru ise 2026 yılında teslim edilmek üzere şimdiden sipariş edilmiş durumda.

Rolls-Royce Power Systems, mtu çözüm markasıyla motor üreticisi kimliğini sürdürülebilir tahrik ve enerji çözümleri sağlayıcısına dönüştürüyor. "Power Systems'ta Net Sıfır" sürdürülebilirlik programı ile Rolls-Royce Power Systems, tüm uygulamalarında iklim dostu ve iklim açısından nötr çözümlere yönelik somut adımlar atıyor. 2023 yılından itibaren mtu 2000 ve 4000 Serisi motorlarını e-dizel ve HVO (yenilenebilir dizel) gibi sürdürülebilir yakıtlar için piyasaya sürecek olan Rolls-Royce Power Systems, iklim nötr mobiliteyi mümkün kılmayı hedefliyor. Sürdürülebilir yakıtların kullanımına ek olarak şirket, yatlarda da kullanılabilecek metanol motorları ve CO2 içermeyen yakıt hücresi sistemleri gibi yeni teknolojileri de geliştiriyor.