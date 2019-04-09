Rolls-Royce’tan madencilik sektörüne sürdürülebilir enerji çözümleri

Rolls-Royce, MTU Onsite Energy tarafından madenler için geliştirilen mikro şebeke çözümlerinin de eklenmesiyle enerji sistemleri portföyünü genişletiyor. Artık maden işletmecilerine, kamu güç şebekelerinden bağımsız olarak uzak bölgelerde işletilebilen sürdürülebilir bir enerji kaynağı sağlanabilecek. Yenilenebilir enerji kaynakları bir akü sistemi ve hem dizel hem de gaz jeneratörü setleriyle birleştiriliyor. Bunlara ek olarak madenin tüm elektrik ihtiyacının güvenli ve verimli bir şekilde, aynı zamanda çevreye de duyarlı olarak sağlanması için merkezi bir kumanda paneli bulunuyor. Rolls-Royce, Münih'te 8-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Bauma iş makineleri ticaret fuarındaki MTU standında madenler için sağladığı mikro şebeke çözümlerine dair bilgi sunacak.

Madenlerde enerji tedariki sürdürülebilir, verimli ve güvenilir olmalı

"Genel işletme maliyetlerinin ortalama %15'ini oluşturan enerji maliyetleri, maden işletmecileri için oldukça kilit bir faktör," şeklinde açıklama yapan Rolls-Royce Güç Sistemleri Endüstriyel Faaliyetler Başkan Yardımcısı Lars Kräft, şunları ekledi: "Ayrıca maden başına 50 ile 100 MW arasında değişen elektrik enerjisi ihtiyacı nedeniyle enerji kaynağının sürdürülebilirliği, verimliliği ve güvenilirliği sektörde gittikçe daha da önemli bir hal alıyor. İhtiyaçlarını belirleyerek müşterilerimize, mikro şebeke sistemlerimiz aracılığıyla onlara has belirli gereklilikler için özel tasarlanmış bir çözüm sunuyoruz."

Yenilenebilir enerji kaynakları, aküler, dizel ve gaz jeneratörü setleri

MTU Onsite Energy tarafından üretilen dizel ve gaz jeneratörü setlerine ek olarak Rolls-Royce'un sunduğu çözümlerde, otonom güç şebekelerindeki fotovoltaik ve rüzgar enerji santralleriyle birleştirilmiş aküler de bulunuyor. Tüm bileşenler, enerjinin hem teknik hem de ticari kullanım şeklini optimize eden akıllı bir enerji yönetim sistemi aracılığıyla birbirlerine bağlanıyor. Artan tüm yenilenebilir enerji, akülerde depolanabilir, daha sonra gerekli olduğu herhangi bir zamanda kullanılabiliyor. Ayrıca, hava koşulları ve günün saatleri nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarında üretilen enerjideki dalgalanmalar, akü depolama sistemlerine ek olarak güvenilir dizel ve gaz jeneratörü setleriyle telafi ediliyor. Bu şekilde sistem, elektrik enerjisi ihtiyacı yüksek olduğunda ve sistemlerin gece gündüz çalıştırılması gerektiğinde dahi daima istikrarlı güç kaynağı sağlamak için tasarlandı.

Yenilebilir enerjiyle karbonsuzlaştırma ve maliyet düşürme

Yenilenebilir enerji kullanımı ve karbonsuzlaştırmayla birlikte gelen faydalar sayesinde maden işletmecileri, daha fazla sürdürülebilir enerji tedarikine sahip olma konusunda ciddi oranda ilerleme kaydedebilecek, bu durum yatırımcılar veya madene yakın yerlerdeki yerleşim yerleri gibi paydaşlarına da fayda sağlayabilecek. Yenilenebilir enerji çeşitlerinin entegrasyonu ve tüm bileşenlerin akıllı bir ağ oluşturmasıyla maden işletmecileri kayda değer bir maliyet tasarrufu sağlayacak. Örneğin, madenleri güç şebekelerine bağlamak için gereken maliyetlerden yapılan tasarrufun yanı sıra yakıt maliyetleri de azaltılabilir.

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