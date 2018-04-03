Rumlar ENI-Total'dan vazgeçmiyor

EuroAsia Interconnector projesi çerçevesinde, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail elektrik sisteminin birleştirilmesiyle ilgili denizaltı elektrik kablosunun inşasına yönelik çalışmaların, 2018 yılı sonunda veya 2019 yılı başlarında başlayacağı belirtildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakan Yorgos Lakkotripis ile EuroAsia Interconnector projesi yetkililerin, açıklama yaptıklarını yazdı.

Avrupa Birliği tarafından da Ortak Çıkar Projesi olarak tanımlanan bu çalışmanın toplamda 3.5 milyar Euro bütçeye sahip olduğunu yazan gazete, 1000 MW kapasiteli denizaltı kablo döşemesi ve dönüşüm istasyonlarını içeren çalışmaların ilk aşamasının 2022 yılında tamamlanmasının beklendiğini yazdı. Habere göre, çalışmanın ikinci aşamasında ise kapasite, 2000 megavata çıkarılacak.

Rum Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Yorgos Lakkotripis, bu çerçevede yaptığı açıklamada bu projeyi, enerji altyapısı olarak stratejik açıdan çok önemli diye nitelendirdi ayrıca tüketiciler için elektrik fiyatlarını düşürmesinin de ihtimal dışı olmadığını belirtti.

Lakkotripis açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın, Girit ve İsrail’le bağlantısının tamamlanmasıyla, ülkenin ilk kez bazı yurt dışı elektrik ağlarıyla bağlanmış olacağına da dikkati çekti.

Bu projenin, müdahil ülkeleri daha da yakınlaştıracağını ifade eden Lakkotripis, çalışmanın, Rum Elektrik İdaresi (AİK) ağıyla bağlanacağını, ayrıca elektrik ithalat ve ihracatına izin vereceğini belirtti.

Lakkotripis açıklamasında ayrıca EuroAsia Interconnector’ün özellikle ulusal jeopolitik öneme sahip bir proje olduğunu, bununla birlikte, Doğu Akdeniz’i, Avrupa Birliği’yle bağlayarak Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ı, iş birliği köprüsü olarak faaliyet gösterme olanağını tanıyacağını ifade etti.

EuroAsia Interconnector Projesi Müdürü Yorgos Killas ise açıklamasında, 1000 megavatlık ilk enerji koridorunun, 2018 sonu ya da 2019 yılı başında başlayacağını söyledi.

Killas, Girit-Attika bölgesini bağlayacak bölümünün 2020’de, Güney Kıbrıs-Girit bölümünün 2021’de, tüm enerji koridorunun ise 2022’de tamamlanacağını ifade etti.

Alithia gazetesi bir başka haberinde Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, ENI-Total şirketlerine ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Haber göre Lakkotripis, EuroAsia Interconnector projesi çerçevesinde yaptığı açıklamada, gerek Güney Kıbrıs’ın “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “Kalipso” yatağı gerekse araştırma programının ileriki adımları için ENI-Total şirketi ile istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

Türkiye’nin günlük olarak “mesajlar” göndermeye devam ederken ENI’nin planlamalarının sorulması üzerine Lakkotripis, İtalyan ENI şirketinin, gerek Güney Kıbrıs’ın “MEB’”indeki parsellerde gerekse komşu ülkelerde, önemli oyunculardan biri olduğuna dikkati çekti.

Lakkotripis, ENI’nin, araştırma programları çerçevesinde, kendileriyle ele aldıkları birçok parselin bulunduğunu da söyledi.

EastMed boru hattı konusundaki bir soru üzerine Lakkotripis, toplamı 35 milyon Euro olan, ayrıntılı teknik incelemelerin bir bölümüne ilişkin finansmanın da onaylandığını ifade etti.

Vira Haber