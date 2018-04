Dünyanın en büyüğü Symphony of the Seas sefere hazır

Royal Caribbean'ın son gemisi Symphony of the Seas, dünyanın en büyük ve en lüks cruise gemisi unvanıyla geçtiğimiz günlerde hizmete başladı.

Türkçe anlamı "Denizlerin Senfonisi" olan Symphony of the Seas gemisinde, 10 katlı bir su kaydırağı, 25 metrelik bir zip line (teleferik hattı) ve sizlere hizmet etmeye hazır robotik barmenler var.

Yaklaşık 230.000 ton ağırlığında olan 362 metrelik bu okyanus canavarını inşa etmek üç yıl sürdü., Symphony of the Seas gemisinin uzunluğu, ABD'de bulunan Empire State binasının yüksekliğinden sadece 21 metre kısa.

Gemideki bazı özellikleri kısaca şöyle sıralayabiliriz: bir zip line hattı (teleferik hattı) robotik barmenler, havuz ve sörf simülatörleri, bir buz pateni pisti, sekiz kişinin konaklayabileceği iki katlı bir aile suiti en çarpıcı olan özellikler.

Ayrıca bir bar ve restoran seçenekleri, 2759 özel kamara ve 10 katlı Ultimate Abyss su kaydırağı bulunuyor. Gemide 39 ekstra yolcu da hesaba katılmış ve onlara da özel odalar ayrılmış durumda.

Symphony of the Seas (Denizlerin Senfonisi), Royal Caribbean'ın Cruise gemilerindeki Oasis sınıfının en yeni üyesi. Symphony of the Seas, selefinden yani Royal Caribbean's Harmony of the Seas (Denizlerin Uyumundan) gemisinden "dünyanın en büyük" unvanını da ele geçirdi.

Akdeniz turlarının sezonu 7 Nisan'da başlayacak. Geminin rotasının , Palma de Mallorca, İspanya; Provence, Fransa; Floransa / Pisa, Roma ve Napoli, İtalya olacağı açıklandı.

