Rüstem Derin Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye rekortmeni milli sporcu Rüstem Derin, TSSF Serbest Dalış Açık Su Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda paletsiz ip destekli branşta 79 metre dalarak Türkiye şampiyonu oldu.

Rüstem Derin, bu branşta 83 metre ile Türkiye rekorunu elinde bulunduruyor.

Milli sporcunun ardından Görkem Gedik ve Serkan Toprak sıralandı.

Derin, Ekim ayında Antalya Kaş’ta yapılacak Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nda rekorunu geliştirerek madalya almayı hedefliyor.

Kadınlarda ise ilk sırayı 59.2 metre ile Şahika Ercümen elde etti. Ercümen'i Yasemin Ulucan ve Bilge Çingigiray izledi.

Vira Haber