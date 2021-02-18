Rusya'da Eğitimini Tamamlayan 43 Türk Öğrenci Nükleer Mühendis Olarak Göreve Hazır

Bugün, Rusya'daki 6,5 yıllık eğitimini tamamlayan 43 Türk gencinin nükleer mühendis olduğunu duyuran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Akkuyu NGS'de daha önce mesaiye başlayan 143 nükleer mühendisimize katılarak iş başı yapacaklar. Gençlerimizi tebrik ediyorum Nükleer enerji hikayemiz sizlere emanet.

Vira Haber