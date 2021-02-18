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Global Yatırım Holding 2021'de Liman Sayısını 25'e Çıkabilir

Global Yatırım Holding 2021'de Liman Sayısını 25'e Çıkabilir

Global Yatırım Holding, 2021'de sahip olduğu kruvaziyer liman sayısının 19'dan 25'e çıkabileceğini kaydetti.

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Blomberght.com'un haberine Global Yatırım Holding, KAP'a yaptığı açıklamada 2021'de sahip olduğu kruvaziyer liman sayısının 19'dan 25'e çıkabileceğini kaydetti.

Liman işletmeciliğinde gelirlerin yüzde 25- yüzde 90, FAVÖK'ün yüzde 50 - yüzde 200 artabileceği öngörüldü.

Elektrik üretiminde gelirlerin yüzde 18 - yüzde 28 artabileceği, madencilikte gelirlerin yüzde 50 - yüzde 65 arası yükselebileceği tahmin edildi.

Gelirlerin gayrimenkulde yüzde 13 - yüzde 33, finansta yüzde 40 - yüzde 60 artabileceği öngörüldü.

Vira Haber

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