Global Yatırım Holding 2021'de Liman Sayısını 25'e Çıkabilir
Global Yatırım Holding, 2021'de sahip olduğu kruvaziyer liman sayısının 19'dan 25'e çıkabileceğini kaydetti.
A+A-
Blomberght.com'un haberine Global Yatırım Holding, KAP'a yaptığı açıklamada 2021'de sahip olduğu kruvaziyer liman sayısının 19'dan 25'e çıkabileceğini kaydetti.
Liman işletmeciliğinde gelirlerin yüzde 25- yüzde 90, FAVÖK'ün yüzde 50 - yüzde 200 artabileceği öngörüldü.
Elektrik üretiminde gelirlerin yüzde 18 - yüzde 28 artabileceği, madencilikte gelirlerin yüzde 50 - yüzde 65 arası yükselebileceği tahmin edildi.
Gelirlerin gayrimenkulde yüzde 13 - yüzde 33, finansta yüzde 40 - yüzde 60 artabileceği öngörüldü.
Vira Haber
Bu haber toplam 239 defa okunmuştur
Etiketler : global yatırım holding, liman
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.