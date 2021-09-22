Rusya’dan Türkiye'ye, 'En İyi Ülke Tanıtımı” Ödülü

Dünyanın önde gelen denizcilik fuarlarından biri kabul edilen ve 24 Eylül’e kadar St Petersburg’da gerçekleşecek Neva 2021 Uluslararası Gemi İnşa Fuarı'na, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’nin (GYHİB) organize ettiği “Türkiye milli katılımı” damgasını vuruyor. Fuarın ilk günü, Neva 2021 Uluslararası Gemi İnşa Fuarı tarafından gerçekleştirilen ödül töreninde "En İyi Ülke Tanıtımı" kategorisinde Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği ödül almaya hak kazandı.

Türkiye milli katılımı kapsamında oluşturulan ülke pavilyonu, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. GYHİB’in organizasyonu ile fuar alanının dört bir köşesinde yer alan reklam ilanları ile milli katılım stantlarına büyük ilgi gösterilmesi sağlanırken, birlik tarafından Rusça olarak hazırlanan sektörel yayınların fuar alanında dağıtımı yapıldı.

Türkiye’nin St. Petersburg Başkonsolosu Özgün Talu ile Ticaret Ataşesi Çağrı Doğan, fuara katılan Türk firmaları ziyaret ederek, başarılar diledi.

Seven: Çok mutlu ve gururluyuz

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, birliğin aldığı ödül ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Seven, “Pandemi sebebiyle 2 yıldır ara vermek durumunda kaldığımız fuar organizasyonlarımıza, Neva 2021 Fuarı ve Monaco Yacht Show ile geri döndük. Eş zamanlı olarak iki ayrı ülkede düzenlenen bu fuarlarda, hem gemi inşa ve yan sanayi hem de yat alt gruplarımız için ülke tanıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Neva 2021 Fuarı tarafından, birliğimize “en iyi ülke tanıtımı” kategorisinde ödül takdim edildi. Aylar süren çalışmalarımızın karşılığını ülkemiz adına ödül alarak taçlandığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Bu önemli ödül için hem katılımcı firmalarımızı, hem de tüm sektör paydaşlarımızı kutluyor, bundan sonra gerçekleşecek olan milli katılım organizasyonlarımıza dahil olmalarından büyük memnuniyet duyacağız" dedi.

Seven: Rusya, sektörümüzün hedef pazarlarından

Rusya pazarının sektör için önemine değinen Seven, “Rusya sektörümüzün hedef pazarlarından. Bu bölgede varlığımızı güçlendirmek adına, bu fuarda olmak sektörümüz açısından çok önemli. Son 2 yılda Rusya’ya önemli gemi teslimlerinin yapılması, hali hazırda Türk Tersanelerindeki Rusya'ya ihraç edilecek gemilerin olması, Rusya filosunun tamir bakım faaliyetleri için Türk tersanelerini tercih etmesi Rusya’yı bizim için önemli bir pazar haline getiriyor” şeklinde konuştu.