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Rusya'ya Yapılan Balıkçı Gemisi Denize İndirildi

Rusya'ya Yapılan Balıkçı Gemisi Denize İndirildi

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Tersan Tersanesi'nde inşa edilen balıkçı gemisi Rusya'ya gönderilmek üzere denize indirildi.

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Altınova'da bulunan Tersan Tersanesi'nde inşa edilen Nb1106 Vladimir Biryukov isimli balıkçı gemisi, düzenlenen törenle denize indirildi.

Okhotsk Denizi'nde balık avcılığını yapacak olan ve 108 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki gemi, 150 kişiye kadar konaklama imkanı sunuyor.

Vira Haber

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