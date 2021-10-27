Şahika Ercümen 100 metrelik dalışla dünya rekoru kırdı

Milli dalışçı Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 98. yılına ithafen tek nefeste kadınlarda ve erkeklerde 100 metre dalış denemesi yaptı.

Ercümen, Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarındaki dalışını başarıyla tamamladı.

ŞAHİKA'DAN YENİ REKOR

Serbest dalış dünya rekortmeni milli dalgıç Ercümen, 100 metre derinliğe paletsiz ve tüpsüz 2 dakika 53 saniyede indi.

Ercümen, bu dalışla yeni bir dünya rekoru elde etti.

ŞEHİTLERE ARMAĞAN ETTİ

Rekortmen sporcu, başarıyla gerçekleştirdiği dalış sonrası sevincini, denizde Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu Türk bayrağı açarak yaşadı.

Dalışın ardından duygularını ifade Ercümen, "98 metreden ileriye dalarak dünya rekorunu Cumhuriyet'in 98. yıldönümünde, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve yurdumuzun bağımsızlığı, birliği, bölünmez bütünlüğü yolunda can veren tüm şehitlerimize ve Mehmetçiğimize armağan ediyorum." dedi.

Vira Haber