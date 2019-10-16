Şahika Ercümen, Gilindire Mağarası’na dalacak!

Mağarada “Paletsiz Kategori”de rekor denemesi gerçekleştirecek olan Ercümen, bu alanda kadınlar dünya rekoru olan 90 metre sınırını aşarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na girmeyi hedefliyor. Milli sporcu nefesini bu kez, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na ithafen; bayrak uğruna canını ortaya koyan Mehmetçikler için tutacak.

Spor Toto Spor Kulübü sporcusu Şahika Ercümen, mağara dalışında kadınlar paletsiz dünya rekoru olan 90 metre sınırını aşarak dünyada ilk kez bir mağarada, tek nefeste, 100 metre su altından gitmeyi hedefliyor. Rekor denemesi için buzul döneminden kalıntılar taşıyan, dünyanın en özel yerlerinden birini, Gilindire Mağarası’nı tercih eden milli sporcu; mağarada rekor kırmak kendisinde klostrofobiye yakın duygular uyandırsa da, ülkemiz için sıra dışı bir rekor kırmak istediğini ve inandıktan sonra her limitin aşılabileceğini belirtiyor.

“Nefesimizi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na ithafen; vatanı ve bayrağı uğruna canını ortaya koyan Mehmetçikler için tutacağız. Nefesimiz nefesleri olsun. Ülkemiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım” diyen Ercümen sözlerini, rekor denemesine hazırlık sürecindeki destekleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’a ve bakanlığa, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve bakanlığa, Çukurova Kalkındırma Ajansı’na, ekibine ve sponsorlarına teşekkür ederek tamamladı.

Vira Haber