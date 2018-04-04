Sahil güvenlikten tekne sahiplerine seminer

Bursa’nın Mudanya ilçesinde tekne sahipleri Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bilgilendirildi. Uğur Mumcu Kültür Merkezi’ndeki toplantıda, tekne sahiplerine talimatlar ve güvenlik kaideleri anlatıldı.

Mudanya Güney Marmara Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimlerin tertiplediği toplantıya Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Ali Kılıçoğlu, Balıkçılar Derneği Başkanı Çetin Ateş, Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Haluk Kozan, MAK görevlileri, tekne sahipleri ile balıkçılar katıldı. 25. Bot Komutanlığından Astsubay Murat Çelik’in yaptığı sunumda, teknelerin uymaları mecbur olan kurallar video eşliğinde anlatıldı. Denizde meydana gelebilecek olumsuz durumlarda ilk aranacak olan Alo 158 Talep hattının önemine işaret edildi. Tekne sahiplerinin kendi başlarına hareket etmek yerine, böyle durumlarda mutlaka 158 hattını aranması gerektiği söylendi. Belgesiz tekne kullanmanın kanunen tekne sahiplerine getirdiği yükümlülüklerden de bahsedildi. Belgesiz teknenin kesinlikle denize açılmaması istendi.

Vira Haber