SALEFORM Güncellendi

Gemi alım-satım işlemlerinde dünya genelinde yaygın olarak kullanılan standart sözleşme metinlerinden biri olan SALEFORM 2012, uzun yıllardır gemi satış ve satın alma işlemlerinde uluslararası bir Memorandum of Agreement (MoA) formatı olarak kullanılmaktadır. Ancak sektördeki uygulamaların değişmesi ve düzenleyici gerekliliklerin artması nedeniyle söz konusu sözleşmenin güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Bu kapsamda Norveç Gemi Brokerleri Birliği (Norwegian Shipbrokers’ Association – NSA) tarafından başlatılan revizyon çalışmaları sonucunda, BIMCO ile NSA ortak bir alt komite oluşturmuş ve yapılan çalışmaların ardından BIMCO Dokümantasyon Komitesi (Documentary Committee) tarafından güncellenmiş metin SALEFORM 2025 adıyla kabul edilmiştir.

Yeni sözleşme metni, önceki versiyonun temel yapısını büyük ölçüde korumakla birlikte, gemi alım-satım işlemlerini etkileyen düzenleyici, operasyonel ve finansal gelişmeleri dikkate alacak şekilde önemli güncellemeler içermektedir. Özellikle depozito ve ödeme mekanizmaları mevcut bankacılık uygulamalarını yansıtacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda sözleşme; farklı ödeme gerçekleştirme seçenekleri, daha açık emanet hesap (escrow) hükümleri ve “müşterini tanı” (Know Your Customer – KYC) ile kara para aklamanın önlenmesi (Anti-Money Laundering – AML) süreçlerinden kaynaklanabilecek gecikmelere karşı koruyucu düzenlemeler içermektedir.

Revize edilen metin ayrıca, tarafların yükümlülüklerini daha açık şekilde tanımlayarak gemi inspeksiyonları, teslim prosedürleri, teslim anındaki bunker yakıtları ve yedek parçalar gibi konularda alıcı ve satıcı arasındaki sorumluluk dağılımını netleştirmektedir. Bunun yanında doküman değişimi ve geminin teslimata hazır olması ile ilgili hükümler geliştirilmiş; özellikle Notice of Readiness (NOR) prosedürleri güçlendirilmiş ve sözleşmenin feshi için daha açık termination window süreleri tanımlanarak olası uyuşmazlıkların azaltılması hedeflenmiştir.

Güncellenmiş sözleşme metni ayrıca uyum ve düzenleyici hükümler bakımından da önemli yenilikler içermektedir. Bu kapsamda rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, yaptırımlar (sanctions), gizlilik hükümleri gibi alanlara ilişkin güncel uyum hükümleri sözleşmeye dâhil edilmiştir. Bunun yanı sıra sözleşme metni, gemi alım-satım işlemlerinin güncel çevresel düzenlemelerle uyumlu olmasını sağlamak amacıyla BIMCO FuelEU Maritime Klozu ve AB Emisyon Ticaret Sistemi (EU ETS) Klozu gibi hükümleri de içerecek şekilde güncellenmiştir. Bu düzenlemeler sayesinde sözleşmenin hem mevcut uyum standartlarına hem de denizcilik sektöründe hızla gelişen çevresel düzenlemelere uyumlu hale getirilmesi amaçlanmaktadır. SALEFORM 2025 sözleşme metni, BIMCO’nun çevrim içi sözleşme yönetim platformu olan SmartCon üzerinden erişime sunulmuştur. (Kaynak: BIMCO Web Sitesi)