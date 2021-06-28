Sanayi Sektörlerinin İhracatı Yüzde 87 Arttı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB’ten yapılan 712 milyon dolarlık sanayi ihracatında maden sektörü de eklendiğinde 90 milyon dolarla Almanya, 70 milyon dolarla ABD, 60 milyon dolarla Birleşik Krallık’ın öne çıktığını açıkladı.

Eskinazi, "Birliğimiz bünyesinde yer alan sektörlerimiz 712 milyon dolarlık ihracatın 274 milyon dolarını gerçekleştirdi. Bölgenin sanayi ihracatının 438 milyon dolarlık kısmı yani yüzde 60’ı EİB’te birliği olmayan sektörler tarafından yapılıyor. Bu rakama bakıldığında EİB bünyesinde, bu sektörlerde Birlik kurulması isteğimizde ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha doğrulandı. Firmaların sorunlarına en iyi bizim bünyemizde çözüm getirilebilir ve ihtiyaç duydukları eğitim desteği verilebilir. Kimya, ElektrikElektronik, Çimento, Seramik ve Toprak Ürünleri, Otomotiv Yan Sanayii ve Makine ve İklimlendirme Sanayii sektörleri öncelikli olmak üzere EİB bünyesinde yeni ihracatçı birlikleri kurulmasıyla ilgili girişimlerimiz devam edecek" dedi.

Sanayi ihracatının 154 milyon dolarlık kısmı kimyevi maddeler ve mamulleri, 61,8 milyon dolarlık kısmı otomotiv endüstrisi, 61 milyon dolarlık kısmı iklimlendirme sanayii, 60 milyon dolarlık kısmı elektrik elektronik, 49,4 milyon dolarlık kısmı makine ve aksamları, 35,8 milyon dolarlık kısmı çimento cam seramik ve toprak ürünleri, 6,8 milyon dolarlık kısmı halı, savunma ve havacılık sanayii 4,9 milyon dolar, 2,5 milyon dolarlık kısmı gemi ve yat ihracatı oluşturdu.

Tekstil sektöründen beşinci rekor geldi

2021 yılının ilk dört ayında ihracat artış rekorları kıran Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinden mayıs ayında beşinci rekor geldi. ETHİB, mayıs ayında ihracatını yüzde 223’lük artışla 11 milyon dolardan 35,7 milyon dolara yükseltti. Her ay yüzde 100’e yakın ihracat artışı yaşayan tekstil sektörü, yıl sonu 350 milyon dolar hedefine ilerliyor.

Demir sektörünün ihracat artışı yüzde 73 oldu

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliği arasında en fazla ihracat yapan ise 138 milyon dolarla Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği oldu. EDDMİB, mayıs ayında ihracatını yüzde 73 arttırma başarısı gösterdi.

Ege Demir ve Demirdışı İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, 2021 yılı başında 1,4 milyar dolar ihracat hedefi belirlediklerini; ancak ilk beş aydaki yüksek performansları sayesinde son 1 yıllık dönemdeki ihracatlarının 1,5 milyar dolara yükseldiğini, koşulların bu şekilde devam etmesi halinde ihracat hedeflerini rahatlıkla geçeceklerini açıkladı.

Ertan, "Demir ve demir dışı metaller sektörü çelik ürünleri ile birlikte Türkiye genelinde mayıs ayında en fazla ihracat gerçekleştiren sektör, aynı zamanda Ege Bölgesinde de en fazla ihracat yapan birlik konumunda. Bölgemize ve ülkemize en fazla döviz kazandıran sektörler arasında bulunmak bizler için gurur verici. Ege Bölgesi’nden yaptığımız ihracatta da düzenli artan bir ivmemiz var. Sektör olarak yılın başından beri de siparişlerde bir aksama olmadığı gibi ham madde fiyatlarının daha da yükselmesinden endişe eden çelik kullanıcıları yeterli stok bulundurabilmek için alımlarını artırıyorlar; yine önümüzdeki 23 aylık dönemdeki ihracat bağlantılarımızı da halihazırda yapmış durumdayız.”

Maden sektörü 1 milyar dolar hedefine ulaştı

Pandemi nedeniyle 2020 yılında zor günler geçiren Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2021 yılında dünyada yaşanan normalleşmeyle birlikte ihracatta her ay yeni başarıları karnesine ekliyor.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, ”Mayıs ayında ihracatımızı yüzde 38’lik gelişmeyle 94 milyon 40 bin dolara yükselttik. Son 1 yıllık dönemde yüzde 11’lik artışla 1 milyar 5 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşarak. 2021 yılı için ortaya koyduğumuz 1 milyar dolar hedefini mayıs sonu itibariyle yakaladık. İhracatlarının yüzde 73’ünü işlenmiş doğal taş ürünlerinden gerçekleştiren Ege Maden İhracatçıları Birliği üyesi doğal taş ihracatçılarımız her türlü takdiri hak ediyor. Dünyada madencilik sektöründe 20 milyar dolarlık bir pazar var. Bu pazardan payımızı artırmak, sadece daha çok ürün satmakla mümkün değil. Bunun yanında katma değerli ürün satmamız lazım. Bunun gece gündüz için çalışıyoruz" dedi.

Hazır giyim ihracatında yüzde 59’luk artış

Ege Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, en büyük ihraç pazarı Avrupa’daki normalleşmeyle birlikte ihracatta eski parlak günlerine tekrar kavuştu.

Ege Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, "Mart ayında yüzde 37, 2020 yılında en sert düşüşlerden birini yaşadığımız nisan ayında bu sene yüzde 148 yükseliş yaşadık. İhracatımız Mayıs ayında da yüzde 59 ilerledi ve 90 milyon 619 bin dolara çıktı. Son bir yıllık dönemde de 1 milyar 442 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırmayı başardık. 2021 yılı 1,5 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı. Geleneksel olarak Türkiye’nin açık ara en fazla dış ticaret fazlası veren sektörüyüz. 2020 yılında yaklaşık 17 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek ülkemize içinde bulunduğumuz ekonomik ortamda ciddi oranda döviz kazandırdık. Sektör olarak böyle bir performans göstermemiz bizi gelecek için cesaretlendiriyor” diye konuştu.

Deri ve deri mamullerinden yüzde 76’lık rekor

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise yüzde 76’lık gelişimle ihracatını 9 milyon 740 bin dolara taşıdı. Son bir yıllık dönemde 134 milyon dolar ihracat rakamına ulaşan deri ve deri mamulleri sektörü, sene sonunda 160 milyon doları hedefliyor.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, şöyle devam etti:

"2023 yılında sektörümüzün ihracatının 200 milyon dolar civarında olacağını öngörüyoruz. Üretim kalitemiz ve ürün kalitemiz dünya standardı üzerinde. Çin ve Hindistan gibi yarı mamul ithal eden ülkelere ihracatımız başladı. Mayıs ayından sonra hızlı bir ivme bekliyoruz. Libya, Fas, Tunus, Cezayir gibi bölgelerde kendi markalarımızın mağazalarını görüyoruz. Markalarımızın bilinirliğinin artmasıyla bu rakamlar artacaktır. Özellikle Avrupalı markaların ayakkabı sektörüyle alakalı Türkiye’de arayış içinde. Bu arayışın sonuçları Eylül’de belli olacak."

Vira Haber