SANMAR 2020’nin Son Teslimatını Eren Enerji’ye Yaptı

Dünya çapında lider römokör üreticilerinden birine dönüşen SANMAR’ın en çok tercih edilen ileri teknoloji ile donatılmış Boğaçay sınıfı römorkörüne talep her geçen gün artıyor. SANMAR’ın Altınova Tersanesi’nde 2018’de yapımı tamamlanan ve özel olarak tasarlanmış Robert Allan tasarımı RAmparts 2400 SX ASD tipi Boğaçay XXXIII römorkörünü Eren Enerji’ye sattı.

2020 son teslimatını olan ASD pervaneli, dizel motorlu römorkör, tonaj gözetmeksizin her türlü geminin manevrasını sağlama konusunda maksimum verimlilik için tasarlandı.

Kağıt, paketleme, çimento, enerji, perakende, tekstil, turizm ve Karadeniz’deki Eren Limanı’nın da dahil olduğu liman işletme gibi bir çok sektörde faaliyet gösteren Eren Holding’in bir kuruluşu olan Eren Enerji’nın satın aldığı 3’üncü römorkör olan Boğaçay XXXlll, her biri 1765 kW güce sahip iki ana motoru ile 60 ton çekme kuvvetine sahip, 24.4 metre uzunluğunda ve 11.25 metre genişliğinde.

Boğaçay XXXIII, FiFi-1 klas notasyonuna, 13 knot seyir hızına ve aynı zamanda 74.2m3 yakıt kapasitesine sahip.

SANMAR Yönetim Kurulu Üyesi Cem Seven, müşterilerinin SANMAR’a tekrar dönmelerinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Eren Enerji’nin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak için bir kez daha SANMAR’ı tercih etmesi bizi çok memnun etti. Boğaçay XXXlll, modern endüstri lideri römorkörlerimizin mükemmel bir örneğidir” dedi.

Vira Haber