Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası Sona Erdi

Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda bin ve 2 bin metre mesafede gerçekleştirilen yarışlarda Fenerbahçe, Galatasaray, Altınboynuz, Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Kürek ve İstanbul Kürek'in de aralarında bulunduğu kulüplerden sporcular mücadele etti.

Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası'nda, kadınlar ve erkeklerde Fenerbahçe şampiyon oldu.

Final yarışlarının ardından alınan sonuçlar şöyle:

Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası

Kadınlar: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. İzmit Sümerspor Kürek

Erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray

Akademi Türkiye Şampiyonası

Akademi kadınlar: 1. Kadirhas üniversitesi, 2. Koç Üniversitesi, 3. Boğaziçi Üniversitesi

Akademi erkekler: 1. Boğaziçi Üniversitesi, 2. Kadirhas üniversitesi, 3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ulusal Egemenlik Deniz Küreği Yarışları

Deniz küreği kadınlar: 1. Vira Denizciler, 2. Altınboynuz, 3. İzmit Sümerspor Kürek

Deniz küreği erkekler: 1. İstanbul Kürek, 2. İzmit Sümerspor Kürek, 3. İdealtepe Amatör Balıkçılar

Dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri, Federasyon Başkanı Erhan Ertürk ve diğer ilgililer tarafından verildi.