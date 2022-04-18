Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası Sona Erdi
Türkiye Kürek Federasyonunca Sakarya'da düzenlenen Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası, Akademi Türkiye Şampiyonası ile Ulusal Egemenlik Deniz Küreği Yarışları tamamlandı.
Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda bin ve 2 bin metre mesafede gerçekleştirilen yarışlarda Fenerbahçe, Galatasaray, Altınboynuz, Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Kürek ve İstanbul Kürek'in de aralarında bulunduğu kulüplerden sporcular mücadele etti.
Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası'nda, kadınlar ve erkeklerde Fenerbahçe şampiyon oldu.
Final yarışlarının ardından alınan sonuçlar şöyle:
Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası
Kadınlar: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. İzmit Sümerspor Kürek
Erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray
Akademi Türkiye Şampiyonası
Akademi kadınlar: 1. Kadirhas üniversitesi, 2. Koç Üniversitesi, 3. Boğaziçi Üniversitesi
Akademi erkekler: 1. Boğaziçi Üniversitesi, 2. Kadirhas üniversitesi, 3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ulusal Egemenlik Deniz Küreği Yarışları
Deniz küreği kadınlar: 1. Vira Denizciler, 2. Altınboynuz, 3. İzmit Sümerspor Kürek
Deniz küreği erkekler: 1. İstanbul Kürek, 2. İzmit Sümerspor Kürek, 3. İdealtepe Amatör Balıkçılar
Dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri, Federasyon Başkanı Erhan Ertürk ve diğer ilgililer tarafından verildi.
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