Sanmar Denizcilik, Pakistan’a İki Adet Pilot Bot Teslim Etti

Sanmar Denizcilik, Pakistan’ın en büyük sanayi bölgesinde yıllık 89 milyon ton elleçleme kapasitesi ile genişlemeye devam eden Port Qasim Authority'ye (PQA) iki adet pilot bot teslim etti.

Pilot botlara PB HEER ve PB SASSI isimleri verildi. 20.50 metre uzunluğa, 5.50 metre genişliğe ve 1.60 metre drafta sahip olan pilot botlar yaklaşık 62 ton ağırlığındadır.

Tasarımları özel olarak Endaze Mühendislik tarafından geliştirilen her iki pilot bot da 400 litre tatlı su 7100 litre yakıt tankı bulunmaktadır.

Çift pervane ve çift dizel ana makineye sahip pilot botlar güvenli operasyonlar için usturmaçalar ile donatılmıştır. Gövde formu, geçmişteki başarılı pilot bot tasarımlarına dayanarak, her tip operasyon modunda stabilite, yüksek denizcilik ve manevra kabiliyeti sağlayabilmesi için tasarlanmıştır. 20 knot seyir hızına ulaşan pilot botların kaptan köşkleri geniş görüş açıları sağlamak üzere tasarlanmış ve donatılmıştır.

