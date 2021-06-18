SANMAR, ilk Tier-III Römorkörü Bamse'yi Norveç'e Teslim Etti

Sanmar, Norveçli operatör Buksér og Berging AS firmasının siparişi olan, çevre dostu, Tier III römorkörlerinden ilkini teslim etti.



Sanmar’ın Altınova Tersanesi’nde üretimi tamamlanan, düşük emisyonlu ve aynı zamanda kuvvetli römorkörü yeni sahipleri tarafından Bamse olarak adlandırıldı.



Robert Allan Ltd. tasarımı TRAktor 3000-Z, 30.45m boy, 12.8m genişlik ve 6.35m drafta sahiptir. IMO Tier III uyumlu iki adet 2200kW’lık ana makineden tahrikli pitch kontrollü pervaneler tarafından yürütülen ve Brevik Norveç’te eskort operasyonları için kullanılacak römorkör mayıs sonunda teslim edildi.



Tasarım, yeni bir gövde formuna sahip ve Bilgisayarlı Akışkanlar Dinamiği yani CFD analizleri ile tasdiklenmiştir. Römorkörün, yeni sahibinin ihtiyaçları doğrultusunda en verimli şekilde çalışmasını sağlamak için, ileri ve geri hızı, çekme kuvveti, eskort performansı ve boyuna stabilite gibi analizlerin hepsi yapılmıştır. Ortaya çıkan sonuç, müşterinin, denizcilik kabiliyeti, performans ve stabilite beklentilerini fazlasıyla karşılayan bir römorkördür.



Bamse, yoğun bir şekilde üretimleri devam eden Sanmar’ın Buksér og Berging’e teslim ettiği 6. römorkördür. Sanmar, 2014-2015 yıllarında aynı firmaya, dünyanın ilk iki pure LNG- fuelled ile çalışan römorkörleri Borgoy ve Bokn dahil 5 römorkör inşa edip teslim etmiştir.



İleri teknoloji ile donatılmış, çevre dostu ve CFD analizleri ile destekli tasarımları sunabilmesi ve projeyi tam zamanında teslim etmiş olması, Buksér og Berging firmasının filo güncellemesinde Sanmar’ı yeniden tercih etmesinde çok büyük rol oynamıştır.



Bamse, 75 tonluk etkileyici bir çekme kuvvetine, 80 tonu geçen yön verebilme kuvveti ile birlikte 13 knot seyir hızına ve 126m3 yakıt kapasitesine sahiptir.



Römorkör, operasyonları çoğunlukla kıçtan yapacağı için kıç görüş açısı geliştirilmiş ve aynı zamanda gövdenin kıç tarafı hafif buz kondisyonlarına karşı kuvvetlendirilmiştir. Yaşam mahali, 7 kişilik mürettebat kapasiteli; kaptan ve çarkçıbaşı kamaraları ana güvertede, iki adet çiftli ve bir adet tekli kamara da alt yaşam mahalinde olacak şekilde tasarlanmıştır.



Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gürün; “TRAktor 3000-Z römorkörleri, çevre etkilerinin minimize edilmesinin, performans ya da kuvvetten ödün vermek zorunda olmadığının kanıtıdır. Sanmar ailesi olarak, teknolojik ilerlemeler ve yenilikler sayesinde sürekli daha yeşil römorkörler üretmek adına atılan adımların öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

Vira Haber