Sanmar, Kanada’ya mühendislik ihraç ediyor

Boğaçay serisi Sanmar Tersaneleri’nin geniş ürün portföyünün en popüler ve üretimi en çok yapılan römorkör serisi olma özelliğini taşıyor. Bugün kırka yakın Boğaçay, dünyanın dört bir yanına ihraç edilmiş durumda.

Robert Allan Ltd. tarafından Sanmar için özel olarak dizayn edilen Boğaçay projesinin geliştirilmesinde, aynı zamanda bir römorkör operatörü olan Sanmar, uzun yıllara dayanan operasyonel tecrübeleri ile ciddi katkı vermiştir.

Kanadalı Robert Allan Ltd. tarafından ana hatları yapılan bu dizaynın tüm 3 boyutlu üretim modellemesi Sanmar dizayn departmanı tarafından hazırlanıp, Kanada’ya gönderilecek.

Sanmar Tersaneleri Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürün “Römorkörler tarafımızdan hazırlanan 3 boyutlu model ve üretim projesi ile Kanada’daki tersanede inşa edilecek. Artık, Türkiye dışına da mühendislik hizmeti veriyoruz. 25 yıl önce dergilerde resimlerini gördüğümüz Group Ocean tarafından inşa edilen römorkörlerin gelişmiş kardeşlerinin inşası için bizim mühendisliğimizin kullanılması gurur verici. Kanada’dan aldığımız ana dizaynı geliştirip geri ihraç ediyoruz” dedi.

Sanmar Tersaneleri dizayn departmanı müdürü Özer İlhan ‘’BOĞAÇAY Serisi daha önce ürettiğimiz ULUPINAR serisine ait dizaynımız temel alınarak geliştirilmiştir. Kanada Donanması’nın tecrübemizden faydalanacak olması bizim için gurur verici’’ sözleri ile değerlendirmede bulundu.

Vira Haber