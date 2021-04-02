Sanmar, Sırapınar XII Römorkörünü İngiltere Limanına Teslim Etti

2019 yılında yapımı tamamlanan Sırapınar XII, Z-drive pervaneleri ve dizel motorlarıyla, gemi manevraları için maksimum verimliliğe sahip olacak şekilde tasarlanmış ve Sanmar’ın kendi filosunda da çalışmıştır.

Langham Industries, Portland Limanı’nın işletmesini 1997 yılında Kraliyet Donanması’ndan devraldığı günden beri ticari olarak gelişmeye devam etmekte ve günümüzde cruise, bunker ve kargo gemilerini ağırlamaktadır.

Sırapınar XII, her biri 1,500kW güç üreten iki adet Caterpillar 3512C ana makine ile 50 ton çekme kuvvetine sahip, 22.4 metre uzunluğunda ve 10.8 metre genişliğindedir. Schottel 360 FP Z-Drive pervaneleri ile donatılmış, 12 knot seyir hızına ve aynı zamanda 70 m3 yakıt kapasitesine sahiptir.

Sanmar Denizcilik Avrupa Bölge Satış Müdürü, Vimal Choy: “Sırapınar serisi Sanmar’a özel bir tasarım olmakla birlikte, beğenilme ve beceri olarak şimdiye kadarki en başarılı römorkörlerimizdendir. Bir diğer römorkörümüz olan Boğaçay serisinin kompakt ama bir o kadar da kuvvetli kardeşidir. Bu yapısı sayesinde düşük operasyonel ve bakım masraflarına ve bununla birlikte yüksek manevra ve çeki kuvvetine sahiptir.” ifadelerinde bulundu.

Portland Harbour Authority Genel Müdürü, Mike Shipley: “Sanmar’ın römorköründen ve ilk görüşmelere başladığımız günden teslimine kadar, detaylara verdiği önem ve profesyonelliğinden çok memnunuz. ‘Rupert Best’ bizi gelecekteki liman ile ilgili tüm gelişmelere hazırlıyor olacak.” ifadelerinde bulundu.

Portland Limanı CEO’su, Bill Reeves: “Filomuza yeni bir Sanmar römorkörü eklediğimiz için çok mutluyuz. Sanmar’daki herkes bütün süreç boyunca, profesyonel yaklaşımlarıyla ihtiyaçlarımız doğrultusunda duyarlı davranarak bizlere yardımcı oldu.” ifadelerinde bulundu.

Vira Haber