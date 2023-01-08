Sanmar Tersaneleri Aralık Ayında 8 Römorkör Teslim Etti

Teslimatların ilk dördü, Robert Allan Ltd'nin Sanmar'a özel RAmparts 2400SX tasarımı Boğaçay sınıfı römorkörler:

Çevre dostu römorkörlerden LILLIAN MAC, Avustralya’ya teslim edilen ilk RAmparts 2400SX MK II römorkör olurken, CITTA DI AUGUSTA ve CITTA DI SIRACUSA İtalya’da faaliyet gösterecek. RAmparts 2400SX sınıfı SVITZER ISABELA ise Dominik Cumhuriyeti’nde çalışmak üzere Svitzer’e teslim edildi.

Aralık 2022’de teslim edilen römorkörlerden üçü ise aynı dizaynerin RAscal 1800 tasarımına dayanan, modern, yüksek performanslı ve daha küçük gemilere manevra yapmak üzere tasarlanmış Yeniçay sınıfı römorkörleri oldu:

WALBURR ve MUYAAR olarak adlandırılan römorkörler yine Avustralya’ya, Cape York Yarımadası’na teslim edildi. Yeni sahipleri tarafından ADAKALE olarak adlandırılan üçüncü RAscal 1800 serisi römorkör ise Türk operatör Marin Römorkör’e teslim edildi.

Teslim edilen en sonuncu römorkör, Türk operatör Yalpaş’a satışı gerçekleştirilen ve yeni sahipleri tarafından YALOVA 5 olarak adlandırılan, Robert Allan Ltd’nin Sanmar’a özel RApport 1900SX tasarımı Bozçay sınıfı römorkör oldu.

Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gürün: “2022’nin son dönemi bizim için oldukça yoğun geçti. Bir ayda 8 adet römorkör teslim etmek büyük bir başarı ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl Sanmar için iyi bir yıldı. 2022 yılında dünya genelindeki müşterilerimize 30 adet römorkör, on adet de palamar ve pilot botu teslim ettik. 2023 yılı boyunca da teknoloji ile birlikte çevreye duyarlı römorkörler üretmeye devam edeceğiz” dedi.