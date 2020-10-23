Sanmar ve ABS Arasında İnşa Edilen 150. Römorkör

Dünya’da römorkör inşasında birçok ilke imza atan SANMAR, Mehmet Kantarçeken’in sörveyörlüğünü yaptığı 100. Projenin, ADVANCE VARIABLE DRIVE (AVD) teknolojisini römorköre entegre ederek Dünya’nın ilk hidromekanik hibrit römorkörü olmasının haklı gururunu yaşıyor. Mehmet Kantarçeken’in plaketini Sanmar Onursal Başkanı Orhan Gürün takdim etti.

100. Projesinin Dünya’nın ilk hidromekanik hibrit römorkörü olmasının mutluluğunu ve heyecanını yaşayan Mehmet Kantarçeken, “Bu güne kadar birçok büyük ve önemli projede beraber çalıştığımız Sanmar ile önümüzdeki yıllarda bu uyumla beraber, daha nice özel, ileri teknoloji ve kalitede römorkör inşa edeceğimize inanıyorum.” diye belirtti.”

Vira Haber