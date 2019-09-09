Sanmar’ın hedefi ‘Kusursuz’ römorkör

Römorkör endüstrisinde hangi tip römorkörün en iyisi olduğuna dair tartışmalar sürerken, Sanmar Tersaneleri geniş portföyünü, 34’ü dünyanın dört bir yanında işletilmekte ve 7’si inşa aşamasında olan Boğaçay serisi ile durmaksızın geliştirmeye devam ediyor.

Bir yandan portföyünü genişleteye devam eden Sanmar, daha da ötesini gerçekleştirerek, müşterilerinden aldığı son iki siparişin üretiminde, önde gelen operatörlerle işbirliği geliştirerek, kusursuz römorkörün üretilmesine yaklaşmayı hedefledi.

Son iki siparişten ilki küresel çapta petrol, doğalgaz ve petrokimya ürünleri üretimi yapan ve aynı zamanda İngiltere’nin en büyük petrol taşıma sistemini işleten Ineos FPS’den geldi. Ineos’un römorkörcülük hizmetlerini ise 25 yıldır “Targe Towing” firması yürütmekte.

Ineos FPS’in Forties Pipeline System ile olan uzun süreli anlaşmaları doğrultusunda, içerisinde römorkör filosunun yenilenmesini de bulunduran bir yatırım programına girdi.Bu programın ilk adımı, Ineos FPS Denizcilik Müdürü Ron Allan ve Targe Towing Yönetim Kurulu Başkanı Tom Wooley ile Sanmar Tersaneleri gemi inşa mühendislerinin çok yakın çalışmaları sonrasında son haline getirilerek özelleştirilen Boğaçay serisi 70 ton çekme güçlü bir römorkörün siparişinin verilmesi ile atıldı.

Bu ortak çalışma sonrasında ortaya çıkan mükemmel sonuç üzerine Targe Towing firması, birebir aynı tekneden sipariş verdi. Bu Targe Towing’in Sanmar’dan aldığı ikinci römorkör.İlk römorkör,North East Scottish Limanı’nda çalışan yine Boğaçay Serisi bir tekne olan Kittiwake idi.

Targe Towing firması tarafından Sanmar’a geliştirilen yenilikler arasında itme operasyonlarında kolaylık sağlaması için baş usturmaçanın genişletilmesi, deniz kirliliğine müdahale sistemi ve mürettebat konforunu artırmaya yönelik ayrı bir gemi ofisi ile çalışanlar için tek kişilik kabinler oluşturulması yer aldı. Bunlara ek olarak bu özel dizaynda bir çok küçük modifikasyon da yapıldı.

Robert Allan Ltd. RAmparts 2400 SX dizaynı temel alarak geliştirilen bu çok özel Boğaçay Serisi tekneler Fi-Fi 1 notasyonu ile ABS ve BV klasları ile inşa edilmekte.

Vira Haber