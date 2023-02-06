SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin İkinci Ayak Yarışları Muğla'da Tamamlandı

Yedi etaptan oluşan organizasyonun ikinci ayak yarışlarına 28 teknede 250 sporcu katıldı.

Bodrum açıklarında yaklaşık 12 millik ikinci gün yarışlarının ardından ödül töreni düzenlendi. Üç sınıf ve farklı kategorilerde dereceye girenler açıklanarak Marina Yacht Club'daki ödül töreninde kupaları verildi.

IRC-A'da "Joy Lemon", IRC-B 1'de "Strekoza", IRC-B 2'de "Nora INFINIA", IRC-B 3'de "Layd Sollare" ekipleri birincilik elde etti.

Destek 1'de ise "Pinta-Bravo Sailing", destek 2'de de "Moana-Ankara Yelken Kulübü" ekibi birinci oldu.

Yarışlar 18-19 Şubat'ta 3. ayak mücadelesiyle devam edecek.