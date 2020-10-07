Sea Star Teslim Edildi

Dış tasarımının VYD Studio, iç tasarımının ise BTA’ya ait olan Sea Star toplamda 10 misafir ve 6 personellik yaşam alanına sahip. Motor yat sahibi için özel olarak tasarlanıp üretildi.

Sea Star Mengi yay prensip ve uygulamalarından hiçbir şekilde taviz vermeyen, işine tutku ile bağlı bir ekip ürünü olarak üst seviye bir kalite sunmakta. Sea Star bu büyüklükte özel yapım olarak yapılan nadir yatlardan biri.

VYD tarafından yapılan göz alıcı dış tasarım ve BTA tarafından üstlenilen sofistike iç tasarımı ile Sea Star, keskin hatları ve koyu gri metalik dış görünüme sahip lüks ve çok yönlü bir motor yat. İç mekân detayları tamamen açılabilir salon tasarımı, yan balkonları ve beach club özellikleri ile normalde 40+ yatların sahip olduğu özelliklere hâkim. Geniş güverte alanları, ön güverte oturma grubu, güneşlenme ve açık hava oturma alanına sahip Seas Star’ın tasarımı dış ve iç alanı birbirine bağlayan ve böylece iç alanda iken bile deniz ile bütünlük sağlamakta.

Sea Star CAT C32 1900 HP motorlarına sahip ve 22 knot hıza kadar çıkmakta. Yükseltilmiş pilot kabini ile sportif ve modern bir görüntüye sahip. Sea Star ekonomik hızda 550 deniz mili mesafe kat edebilmekte. 1 adet master, 2 adet VIP ve 2 adet misafir kamarası ile 10 misafirin konaklamasına imkân tanımakta.

Vira Haber