Sedef Tersanesi'nin İnşa Ettiği Tomrefjord Suya İndirildi!

Norveçli Boreal SJO AS tarafından Sedef Tersanesi'ne verilen iki feribotluk siparişin tamamladığı açıklandı. Bundan iki ay kadar önce ilk olarak NB212 proje numarası verilen Malmefjord suya indirilmişti.

Tamamen elektrikle çalışan çevre dostu feribot deniz testleri de başarıyla geçti. NB213 proje numarası verilen Malmefjord’un ikizi Tomjefjord da yapılan törenle suyla buluştu. İkiz gemilerin 108.8 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğinde, 120 araç ve 399 yolcu kapasiteli olduğu bilinmekte.

Vira Haber