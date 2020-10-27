Seferihisar Belediyesi’nden 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları

Seferihisar Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlediği etkinlik Teos Yat Yelken Kulübü’nde gerçekleşti.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in verdiği start ile başlayan yarışlar renkli görüntülere sahne oldu.

YELKENLERDEN AY YILDIZ ŞEKLİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen organizasyonda Teos Yat Yelken Kulübü Başkanı Tamer Başlığ ve Yelken antrenörleri öncülüğünde sporcu çocuklar yelkenleriyle ay yıldız şeklini oluşturdu.

TÜM ÇOCUKLARA CUMHURİYET KUPASI ANI MADALYASI

Yarışların ardından Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tüm çocuklara Cumhuriyet Kupası’na özel hazırlanan anı madalyalarını dağıttı.

“SPORUN HER ALANINDA ÇOCUKLARIN YANINDAYIZ”

Başkan Yetişkin “Cumhuriyet Bayramımıza özel gerçekleştirdiğimiz bu yarışlara çok önemli bir anlam yükledik. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaşlaşma kıstaslarının en önemlilerinden biri olan sporun her alanında çocuklarımızı destekliyoruz. Burada çok kıymetli işlere imza atan Teos Yat Yelken Kulübü çalışanları ve antrenörlerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu yıl ilk defa gerçekleştirdiğimiz bu yarışları her sene Cumhuriyet Bayramımızda devam ettirmek dileğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.

TÜRKİYE’DE EN FAZLA MİLLİ SPORCU SEFERİHİSAR’DA

Yelken Kulübü Başkanı Tamer Başlığ “Seferihisar Belediyesi ile birlikte böyle anlamlı bir etkinlikte bir arada olmaktan gurur duyuyoruz. Kulübümüz Uluslararası ve Ulusal kategorilerde ciddi başarılar elde ediyor. Türkiye’de en fazla lisanslı Milli Sporcu barındıran kulübe sahibiz. Su sporlarını seven Seferihisarlı herkesi kulübümüze bekleriz. Yelken sporunda yaş sınırımız yok, 7’den 70’e herkesle çalışabiliyoruz. Ayrıca Başkanımız İsmail Yetişkin’e de desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Daha nice etkinliklerde beraber olmayı dileriz” ifadelerinde bulundu.

Vira Haber