Sefine Tersanesi Bastø Electric'i Teslim Etti

Toplam 600 yolcu ve 200 binek araç kapasitesine sahip olan NB42, 10 Aralık Perşembe günü Norveçli sahiplerine teslim edildi. Kendi sınıfında dünyanın en büyük elektrikli feribotu olma özelliğini taşıyan NB42’de toplam 200 bin metreye ve 200 km uzunluğa tekabül eden kablo donatımı gerçekleştirildi.

Uzunluğu 143,24 metre, genişliği ise 20,7 metre olan geminin baş ve kıç kısımları simetrik olarak birebir aynı şekilde tasarlandı. 2 batarya seti ve 2 jeneratör seti olmak üzere toplam 4 adet çevre dostu jeneratör bulunuyor. Hibrit bir gemi olan NB42’de ayrıca Lityum ION bataryalar da bulunuyor.

Seyir sırasında öncelikle birçok hücreye sahip olan bu bataryalar harcanıyor. NB42’de bulunan bu bataryalar 30 dakika boyunca seyir gerçekleştirebilecek güce sahip. Acil durum halinde ya da uzun seferlerde jeneratörler, bağlı oldukları alternatörlerle elektrik üretebiliyor.

Bunun yanında NB42’de acil durumlarda devreye girecek 900 kişilik kurtarma kapasitesine sahip tahliye sistemi bulunuyor. NB42, sıfır emisyonlu çevre dostu gemilerin önemli temsilcileri arasında yer alıyor

Vira Haber