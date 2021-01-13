Sefine Tersanesi Canlı Balık Taşıma Gemisi Aqua Skye'yi Teslim Etti!

Sefine Tersanesi tarafından DESS Aquaculture Shipping firması için üretilen 84.4 metre uzunluk ve 16 metre genişliğindeki geminin canlı balık taşıma kapasitesi 3900m³. Serinin beşinci gemisi olan Aqua Skye, diğer gemilere göre farklı bir elleçleme sistemine sahip.

Aqua Skye’de bulunan ters ozmoz sistemi sayesinde deniz suyu tatlı suya dönüştürülebiliyor. Bu sistem sayesinde balıkların iyileştirme süreçlerinde kullanılan tatlı su, dışarıdan temin edilmek yerine geminin kendi sistemi içerisinde üretiliyor. Ayrıca Aqua Skye’nin CO2 temizleme tankı, dünyada kendi sınıfındaki en büyük filtreye sahip. CM Aqua firması tarafından yapılan bu filtre, saatte 6000m³ suyun içerisinden CO2’yi temizleyebiliyor.

Aqua Skye, gerçekleştirilen teslim töreninin ardından 7 Ocak tarihinde başarılı bir şekilde teslim edildi.

Vira Haber