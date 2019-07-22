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Sefine Tersanesi SILDAFJORD’u suya indirdi

Sefine Tersanesi SILDAFJORD’u suya indirdi

Sefine Tersanesi’nde Norveçli feribot işletmecisi FJORD1 ASA firması için inşa edilen SILDAFJORD suya indirildi.

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Sefine Tersanesi Fjord1 ASA firması için inşa ettiği ‘SILDAFJORD’ isimli feribotu suya indirdi. 84 metre uzunluğunda, 299 yolcu ve 83 araç kapasiteyle inşa edilen Hillerfjørd ve Florøy gibi Sildafjord isimli feribotu da havuza çekim işleminin tamamlanmasının ardından denize indirildi ve Sefine Tersanesi rıhtımlarına bağlandı.

Çevre dostu bir çalışma sistemiyle üretilen geminin, planlanan şekilde Norveçli sahiplerine teslimi için çalışmalar devam ediyor.

Sildafjord’un genel özellikleri ise şöyle;

Uzunluk : 84,5 metre

Genişlik : 17 metre

Maksimum draft : 4,1 metre

Kapasite : 83 araç / 299 yolcu

Klas : Det Norske Veritas

Bayrak : Norveç

Ana itme jeneratörleri : 2 x CAT C32 830 kWe @ 1500 rpm

Ana iticiler : 2 x Rolls Royce Azipull 085 CP L Drive

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Vira Haber

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