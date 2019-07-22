Sefine Tersanesi SILDAFJORD’u suya indirdi
Sefine Tersanesi’nde Norveçli feribot işletmecisi FJORD1 ASA firması için inşa edilen SILDAFJORD suya indirildi.
Sefine Tersanesi Fjord1 ASA firması için inşa ettiği ‘SILDAFJORD’ isimli feribotu suya indirdi. 84 metre uzunluğunda, 299 yolcu ve 83 araç kapasiteyle inşa edilen Hillerfjørd ve Florøy gibi Sildafjord isimli feribotu da havuza çekim işleminin tamamlanmasının ardından denize indirildi ve Sefine Tersanesi rıhtımlarına bağlandı.
Çevre dostu bir çalışma sistemiyle üretilen geminin, planlanan şekilde Norveçli sahiplerine teslimi için çalışmalar devam ediyor.
Sildafjord’un genel özellikleri ise şöyle;
Uzunluk : 84,5 metre
Genişlik : 17 metre
Maksimum draft : 4,1 metre
Kapasite : 83 araç / 299 yolcu
Klas : Det Norske Veritas
Bayrak : Norveç
Ana itme jeneratörleri : 2 x CAT C32 830 kWe @ 1500 rpm
Ana iticiler : 2 x Rolls Royce Azipull 085 CP L Drive
Vira Haber
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