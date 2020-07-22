Sefine Tersanesi'nde Büyüme Hedefini Açıkladı

Gemi inşa endüstrisi 2018 ve 2019 yıllarını zorlu geçirmiş olsa da krizi fırsata çevirerek büyümeye devam eden tersaneler de dikkat çekiyor.

Bu tersaneler arasında yer alan Sefine Tersanesi, hedeflerini katlayarak ilerlemeye odaklandı. Tersane olarak son iki yıllık süreci yeni inşa ve tamir bakım konusunda hareketli geçirdiklerinin altını çizen Sefine Tersanesi Genel Müdürü Süleyman Akın Tuzcuoğlu, “Tersane olarak ciro bazında sene sonunu 200 milyon euro ile kapatmayı planlıyoruz. 2021’de hedefimiz yüzde 50 büyümek.

Almış olduğumuz siparişler ve yaptığımız kontratlar bize bunu gösteriyor. 2022 ve 2023 yıllarında ise iş hacminde iki kat büyümeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda yeni kontratlarla ilgili girişimlerimiz devam ediyor” dedi.

“Salgın döneminde bile üç kontrat imzaladık”

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınında üç kontrat imzaladıklarına işaret eden Tuzcuoğlu, “Yaptığımız bu kontratlarda geçmişte yaptığımız işler büyük bir referans oldu” ifadelerini kullandı.

Hem yeni inşa hem tamir ayağında Türkiye’nin önemli bir yere sahip olduğuna değinen Tuzcuoğlu, Yalova bölgesindeki Altınova tersanelerinin hem kapasite hem de hacimsel olarak büyümeye elverişli olduğunun altını çizdi.

Diğer taraftan son dönemde askeri gemiler konusunda da önemli bir yere geldiklerine işaret eden Tuzcuoğlu, “Yalova bölgesinde savunma ağırlıklı projelerde hizmet veren tek tersaneyiz. Ayrıca; aynı anda askeri gemi, yeni inşa, tamir bakım ve büyük çelik yapıların inşaları konusunda faaliyet gösteren Türkiye’deki tek şirketiz.

Bu kapsamda Osmangazi viyadüğünün çelik konstrüksiyon yapılarını biz inşa ettik. Diğer taraftan İstanbul Havaalanı çatı çelik yapıların sekizde birini biz yaptık” şeklinde konuştu. Gerek yeni inşa gerek askeri gemiler gerekse tamir bakım faaliyetlerinin birbirini desteklediğinin altını çizen Tuzcuoğlu, geçmiş referansları sayesinde büyümeye devam edeceklerini söyledi.

“Yapılan yatırımın kendini amorti etme süresi uzuyor”

Özellikle petrol fiyatlarındaki ani düşüşün birçok firmanın scrubber yatırımlarına başlayıp başlamama konusunda ikilemde kalmasına neden olduğuna dikkat çeken Tuzcuoğlu, “Petrol fiyatlarındaki ani düşüş scrubber yatırımlarını yeni yapan

firmalar için yatırımın kendisini karşılama süresini uzattı. Önce davrananlar bu konuda önemli avantajlar elde etti. Ayrıca sülfür oranı yüzde 0,5 olan yakıtların yaygınlaşmasıyla yakıt fiyatları daha fazla dengelenecek” değerlendirmesinde bulundu. Retrofit projelere ilişkin 2019 yılında 10 gemiye scrubber montajı yaptıklarını dile getiren Tuzcuoğlu, “Diğer taraftan balast water treatment konusunda iş akışında artışlar devam edecek, scrubber konusunda da kısmi bir durağanlık olabilir” dedi. Sene sonunda 20 gemiye scrubber montajı yapmayı öngördüklerini ifade eden Tuzcuoğlu, “İlk altı ayda sekiz tane scrubber montajı gerçekleştirdik. Tamir faaliyetleri konusunda tersanemize aylık bazda yaklaşık 10 gemi geliyor. Yakaladığımız ivmeyi devam ettirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Yüklenici firma ile kendilerinin gemi inşa konusunda mutabakata vardıklarını ve kendilerinin geminin bütün elektrik sistemlerinin Türkiye’de faaliyet gösteren yerli bir firma tarafından yapılması konusunda öneride bulunduklarına dikkat çeken Tuzcuoğlu, “Yan sanayi alanında inşa ettiğimiz geminin bütün elektrik aksamlarının yerli şirketlerden tedarik edilmesi konusunda bir anlaşma yaptık. Böylece yan sanayimizdeki ürünlerin yurt dışında daha fazla yer bulması konusunda önemli bir adım atıldı” açıklamasını yaptı.

Vira Haber