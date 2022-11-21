Sefine Tersanesi’ne Öncü Metanol Yakıtlı Kablo Montaj Gemisi Siparişi

Denizcilik sektörü, yeni gemi inşasında alternatif yakıt olarak hızla tercih edilmeye başlanan metanolü hızla benimsemeye devam ediyor. Bunun son örneği, enerji ve telekomünikasyon endüstrileri için Norveçli bir açık deniz ve deniz altı kurulum yüklenicisi olan Cecon Contracting'in "çığır açan son teknoloji kablo kurulum gemisi" için bir inşaat sözleşmesi imzaladığını bildirdi.

Benzersiz gemi, metanol yakıtlı bir ana güç santralini depolama bataryalarıyla birleştirecek. Gemi, Cecon'un mühendislik ekibiyle birlikte Norveçli NSK Ship Design tarafından tasarlandı. Türkiye'deki Sefine Tersanesi'nde inşa edilecek olan geminin 2025 yılının ilk çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor. SpareBank 1 Nord-Norge projeyi finanse etti.

Cecon, ortaklarıyla birlikte açık deniz endüstrilerini desteklemek amacıyla yeni geminin inşası için bir anlaşma imzaladı. Tasarımın tipik açık deniz rüzgâr hizmetlerinin yanı sıra açık sularda çalışma kabiliyetine sahip hafif inşaat işleri için hazırlandığı bildirildi.

Cecon, "Ana tasarım hedeflerinden biri, gemi kapasitelerinden ödün vermeden modern, çevre dostu bir kablo gemisi geliştirmek oldu" dedi. "Gemi, metanol çift yakıt sistemi ve hibrit enerji depolama için bir batarya paketi ile teslim edilecek."

NSK, geminin metanol/batarya tahrik sistemine sahip "yeşil profilinin" emisyonları yüzde 75'e kadar azaltacağını bildirdi. Gemi, dört adet 1500 kWe üniteden oluşan metanol jeneratörü ile 700 metreküp metanol kapasitesine sahip olacak. Uzunluğu 328 feet olan gemi, 10.000 feet karenin üzerinde güverte alanına ve 70 tonluk bir vince sahip olacak. Cecons'un modüler güverte üstü kablo depolama tankına ek olarak 100 kişiye kadar konaklama ve güverte altı depolama tankında 2.800 ton kablo kapasitesine sahip olacak.

Şirketler, çok yönlü bir çalışma platformu geliştirmek için kapsamlı operasyonel deneyimin uygulandığını ve geminin kablo döşemediği zamanlarda açık deniz endüstrisinin diğer segmentlerinde çalışmasına izin verdiğini söyledi. Cecon'un web sitesinde demir elleçleme, kablolama ve inşaat için sekiz gemiden oluşan mevcut bir filo yansıtılıyor. Yeni geminin sektör için yarının zorluklarına benzersiz bir şekilde hazır bir model olmasını belirtildi.

DNV baş danışmanı Martin Christian Wold kısa bir süre önce, Ekim ayında ilk kez metanol yakıtlı gemiler için verilen inşaat siparişlerinin LNG yakıtlı gemilerden fazla olduğunu vurguladı. DNV, Alternative Fuel Insights veritabanında şu anda 20 metanol yakıtlı geminin faaliyette olduğunu bildirmektedir. Önümüzdeki altı yıl içinde teslim edilmesi beklenen gemi inşa siparişleri 64 metanol yakıtlı geminin daha eklenmesini sağlayacaktır. Şu anda metanol öncelikle petrol ve kimyasal tankerlerin yanı sıra birkaç RoPax tarafından kullanılıyor, ancak konteyner gemilerinin yanı sıra genel kargo gemileri ve diğer açık deniz gemileri için verilen ilk birkaç siparişle hızla büyümesi bekleniyor.