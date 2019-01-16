Sefine’de Tandem suya indirme operasyonu

Sefine Tersanesi Norveçli müşterisi DESS Aquaculture firmasına ait ‘Aqua Maløy’ ve ‘Aqua SPA’ isimli iki gemiyi Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bir operasyon başarılı bir şekilde havuza çekilme işlemini yaptı ve ardından gemiler suya indirilerek Sefine Tersanesi rıhtımlarına bağlandı.

Sefine Tersanesi Yeni İnşa Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akhisar, başarılı operasyonu, ‘’Bir taşla iki kuş!’’ şeklinde tanımladı. Gemilerin, 2019 yılının yazında teslim edilmesi planlanıyor.

İkiz gemilerin özellikleri:

Gemi isimleri: Aqua Maløy, Aqua SPA

Uzunluk/En/Yükseklik: 84.4 Metre/ 16 Metre / 8.3 Metre

Canlı Balık Kapasitesi: 3500 m3

Vira Haber