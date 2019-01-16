Sefine’de Tandem suya indirme operasyonu
Sefine Tersanesi’nde 29 Aralık cumartesi günü, Norveçli DESS Aquaculture firmasına ait ‘Aqua Maløy’ ve ‘Aqua SPA’ isimli iki gemisi, art arda havuza çekilerek denize indirildi.
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Sefine Tersanesi Norveçli müşterisi DESS Aquaculture firmasına ait ‘Aqua Maløy’ ve ‘Aqua SPA’ isimli iki gemiyi Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bir operasyon başarılı bir şekilde havuza çekilme işlemini yaptı ve ardından gemiler suya indirilerek Sefine Tersanesi rıhtımlarına bağlandı.
Sefine Tersanesi Yeni İnşa Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akhisar, başarılı operasyonu, ‘’Bir taşla iki kuş!’’ şeklinde tanımladı. Gemilerin, 2019 yılının yazında teslim edilmesi planlanıyor.
İkiz gemilerin özellikleri:
Gemi isimleri: Aqua Maløy, Aqua SPA
Uzunluk/En/Yükseklik: 84.4 Metre/ 16 Metre / 8.3 Metre
Canlı Balık Kapasitesi: 3500 m3
Vira Haber
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Etiketler : Sefine Tersanesi, Hüseyin Akhisar, gemi, tersane, havuz, dess
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