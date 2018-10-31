Sırapınar VIII römorkörüne ilk kaynak yapıldı

Sırapınar, sektörde oluşan 45-60 ton çekme gücü aralığında kompakt römorkör ihtiyacına karşılık verebilmek adına Sanmar’ın, ünlü römorkör tasarımcısı Robert Allan Ltd. ile kollektif bir çalışma olarak tasarlayıp üretimine başladığı RAmparts 2200 SX sınıfı römorkörlerinden.



Sırapınar seri römorkörlerin kardeş tekneleri daha önce Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, İtalya ve İngiltere’ye teslim edilmişti.



Riga ve Ventspils Limanları’nda liman ve deniz römorkörcülüğü hizmetleri veren PKL, Finlandiya’da yerleşik Alfons Hakans Grubu’nun iştiraki olup, mevcut filosunda 6 adet modern ASD tipi römorkör mevcut. Alfons Hakans Grubu bünyesinde ise 50’den fazla römorkör ve iş teknesini bulunuyor.

SIRAPINAR VIII Teknik Özellikler:



Boy : 22.4 m

En : 10.85 m

Draft : 4.55

Hız :12,5 knots

Yakıt Kapasitesi : 70 m3

Ana Makine Gücü : 2 x 1500kW

Çekme Gücü : 50 ton



