Sirena 68, 2023 Motor Boat Ödül’ünün Sahibi Oldu

Motorboat & Yachting dergisinin düzenlediği 2023 Motor Boat Ödülleri sahiplerini buldu. Sirena Yachts’ın Sirena 78 ve Sirena 68 ile aday gösterildiği iki modelden Sirena 68, 2023 Motor Boats Ödülleri’nde, 60 feet ve üstü fly modeller kategorisinde En İyi Tekne ödülünü kazandı.

Jüri üyelerinin aylarca süren testler, haftalarca süren analizler ve günlerce süren müzakereleri sonucunda; boyut, stil, yetenek ve fiyat dengesi açısından mükemmel bir denge sunan Sirena 68 kendi kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Dünyaca ünlü rakipleri arasından sıyrılarak 60 feet ve üstü fly modeller kategorisinde En İyi Tekne ödülünün sahibi Sirena 68’in dış tasarımı German Frers, iç tasarımı ise Cor D. Rover gibi sektörün çok önemli iki ismine ait.

Sahiplerine birçok farklı yerleşim planı ve dekor alternatifleri sunan Sirena 68, kişiye özel hale de getirilebiliyor. Geniş bir hacmi içeren gövde yapısı, tüm misafirlerin bir arada olsalar dahi konforlu zaman geçirebilecekleri alanlar sunuyor.