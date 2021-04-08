Sirena Marine, 4 Modeliyle Palm Beach Boat Show’a Çıkarma Yaptı

Türkiye’nin küresel tekne üreticisi Sirena Marine, 25-28 Mart tarihleri arasında Florida’da düzenlenen Palm Beach International Boat Show 2021’de, dört modeliyle gövde gösterisi yaptı. Sirena Marine, son model tekne lansmanlarına sahne olan fuarda, tasarımı dünyaca ünlü tasarımcılar German Frers ve Cor D. Rover’ın imzasını taşıyan Sirena 88’i, Amerika’da ilk kez Palm Beach Boat Show’da sergiledi.

Tekne ve motor yatları Avrupa’dan, Amerika’ya, Japonya’dan İsveç’e, Dubai’den İspanya’ya kadar dünyanın çok farklı bölge ve ülkelerindeki deniz tutkunları tarafından tercih edilen Sirena Marine, 25-28 Mart tarihlerinde, Amerika’nın Florida eyaletinde gerçekleşen uluslararası yat fuarı Palm Beach Boat Show 2021’e dört ayrı modeliyle katıldı.

Sirena Marine; teknelerin, yatların ve aksesuarların muhteşem gösterisine sahne olan tekne ve yat meraklılarının en son trendleriyle buluştuğu Palm Beach Boat Show 2021’e; Sirena 58, Sirena 58 Coupe, Sirena 64 ve Sirena 88 modelleriyle katılarak deniz tutkunlarının gönlünü fethetti.

Vira Haber