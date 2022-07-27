Sirena Marine İSO ve TİM Listelerindeki Hızlı Yükselişini Sürdürüyor

Türkiye'nin ilk seri yat üreticisi Sirena Marine gerçekleştirdiği güçlü üretimle "İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde 225 basamak birden yükselerek 2021 yılında 251’inci sıraya yerleşti. TİM’in yayınladığı ilk 1000 İhracatçı Araştırması’nda da 2021’de önceki yıla göre 265 basamak birden yükselen Sirena Marine, dünyanın dört bir yanına yaptığı tekne ihracatıyla kendi sektöründe seri üretim yaparak bu listeye giren tek şirket olurken genel sektör sıralamasında da 7’nci sıraya yükseldi.

Türkiye'nin ilk seri yat üreticisi Sirena Marine, Türkiye’de Bursa Orhangazi’deki tersanesinde yüzde yüz Türk işçiliğiyle ile gerçekleştirdiği üretim ve dünyanın birçok farklı bölge ve ülkesine gerçekleştirdiği tekne ihracatı ile Türkiye’nin küresel tekne üreticisi olarak güçlü küresel büyümesini sürdürüyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl düzenli olarak açıklanan “Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında Sirena Marine gerçekleştirdiği güçlü üretimle, önceki yıla göre listede 225 basamak birden atlayarak 2021 yılında 251’inci sıraya yerleşti. Şirketin üretimden satışlarını geçen yıla göre 2,5 kata yakın bir oranda artırarak 659,5 milyon TL’lik satış rakamına ulaştırarak bu listede hızlı yükseliş kaydetmesinde en önemli faktör ise dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği ihracat oldu.

Sirena Marine, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayınlanan ilk 1000 İhracatçı Araştırması’nda da önceki yıla göre 265 basamak birden yükselerek2021’de 534’üncü sırada yer aldı. İhracatını önceki yıla göre yüzde 90 civarında artırarak yaklaşık olarak 50 milyon dolar seviyesine çıkaran Sirena Marine, kendi sektöründe ise önceki yıla göre üç basamak birden yükselerek en çok ihracat yapan 7’nci şirket oldu. Sirena Marine aynı zamanda sektöründe seri üretim yaparak bu listeye giren tek şirket olmayı da başardı.

Türkiye’nin küresel tekne üreticisi Sirena Marine; el işçiliği, yaratıcılığı ve kalitesi ile Avrupa’dan Amerika’ya, Uzak Doğu’dan Avustralya’ya, birçok ülkede tekne severlerin ilk tercihlerinden biri haline gelmiş durumda. Şirket, Bursa Orhangazi’de 150 dönümlük bir alana yayılmış tesisinde 1000’nin üzerinde çalışanıyla, her şeyi kendi bünyesinde çözümlediği entegre bir ekosistem içinde üretim yapıyor. Mevcut tesislerinde 60 adet tekneye kadar üretim yapabilme kapasitesine sahip olan Sirena Marine, bugüne kadar 500'ün üzerinde tekne üretip ihraç ederek Türkiye’nin küresel tekne üreticisi olarak büyümesini sürdürdü. 2017 yılında T.C. Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile Ar-Ge Merkezi unvanını alan tesisiyle yenilikçilik kapasitesini her geçen gün daha da artıran Sirena Marine, yüzde 100 Türk işçiliğiyle yaptığı dünya kalitesinde üretim ve gerçekleştirdiği ihracat ile Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor.