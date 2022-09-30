Sirena Yacht, Monaco Yacht Show'da Yeni Süperyat Serisini Dünyaya Duyuracak

Yeni nesil süperyat tutkunlarının taleplerine uygun olarak üretilecek seride, tekne sahibinin mahremiyeti ve konforu ön plana çıkarken sosyal alanlar da güçlendirilecek.

Türkiye’de doğan ve kısa sürede bir dünya markasına dönüşen Sirena Yachts, süperyat endüstrisine girmeye hazırlandığını resmen açıkladı. Sirena Yachts, yeni süperyat serisinin tüm dünyaya duyurusunu 28 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Monaco Yacht Show’da gerçekleştirecek.

Sirena Yachts’ın yeni süperyat serisi 35, 42 ve 50 metrelik üç modelden oluşacak. Sirena Yachts, daha önceki modellerinde olduğu gibi yeni serisinde de konfor ve seyir performansını daha üst seviyeye taşıma amacına bağlı kalacak. Yeni seri önceki modellerin devamı niteliğinde olacak.

Çelik ve alüminyumdan inşa edilecek yeni serinin dış görünümü, İtalyan tasarımcı Luca Vallebona’nın kaleminden çıkacak. Aynı zamanda dünyanın en önemli yat inşa mühendisliği ofislerinden biri olan Hollandalı şirket Oossanen Naval Architechts’in imzasını taşıyacak.

Mahremiyet ön planda

Geçen yıl Cannes Yat Festivali'nde süper yat serisini duyuracaklarına söz verdiklerini ve verdikleri sözleri her zaman tuttuklarına dikkat çeken Sirena Yachts’ın CEO’su Çağın Genç şöyle devam etti:

“Sirena, son altı yıl içinde pazarın en önemli aktörlerinden biri haline geldi. Bugüne kadar 58- 88 feet arasında bir seri oluşturduk ve 100'den fazla tekne inşa ettik. Son derece başarılı geçen bu süreç sonunda, edindiğimiz deneyimi süperyat serisine çevirmemizi bekleyen bir müşteri kitlesi edindik ve üretim uzmanlığına ulaştık. Sirena olarak amacımız bugüne kadar tüm modellerimizde uyguladığımız geniş iç mekan anlayışı, detaylara gösterilen özen, verimli ve dayanıklı gövde tasarımı ile müşteri odaklı üretim anlayışımızı yeni süperyat serimize taşımaktır.”

Yeni seri, Sirena Yachts’ın diğer modellerinde olduğu gibi sahibinin ihtiyaçlarına göre kişiye özel tasarlanacak. Kilit noktası ise sahibine sağlayacağı özel alan kullanımı olacak. Yeni serinin tasarımında tekne sahibinin mahremiyetine öncelik verilecek.

Mahremiyet kadar sosyalleşmeye de öncelik verilecek

Sirena Yachts’ın serisinde sosyal alanların konforuna da büyük önem veriliyor. Bu nedenle Sirena Yachts’ın yeni süperyat serisinde modeller, tekne sahibi ve konuklarının keyifli ve konforlu bir şekilde sosyalleşmesini sağlayacak geniş alanlar sunacak şekilde tasarlandı. Yenilikçi bir çözüm önerisi olan ve açıldığında alanı genişleten katlanır kanatlı güverte, havuz, farklı seviyelerle oluşturulmuş ve bolca minderle donatılmış dinlenme alanları hem misafirlere keyifli alanlar yaratıyor hem de mürettebatın daha rahat çalışmasını sağlıyor. Bu sayede süperyatın her yerine erişim kolaylaşıyor.

Her zaman müşterilerinin taleplerini göz önünde bulunduran Sirena Yachts, yeni süperyat serisiyle sürekli değişen pazarı yakından takip ettiğini ve yeni nesil süperyat sahiplerinin taleplerine uyum sağladığını da kanıtlıyor.