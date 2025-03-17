Soluk Soluğa Bir Yaşam; Malik Yolaç

Malik Yolaç eşi Gülsevin Yolaç’la. Arka planda Yolaç gemisi çift demir atmış, kıçtankara.

Sirkeci Gümrük Rıhtımları önünde yük tahmil tahliyesi yapmakta.

Moda’da yaşadığımız yıllarda, Moda Deniz Kulübü’ne dönen sokakta zaman zaman Malik Yolaç’ı köpekleriyle görürdüm. Bunlar sahipsiz köpeklerdi ve Malik Bey bunları severek beslerdı. Moda Deniz Kulübü’nün hemen karşısında Yolaç apartmanında otururlardı. Seneler sonrasında Kızıltoprak’ta hayli geniş bir bina olan Yolaç İşmerkezi vardı ki burada ağabeyi Kayhan Yolaç yer alırdı.

Yaşamı bir serüven gibi inşaat işlerinden, armatörlüğe, gazete patronluğuna, politikada bakanlığa kadar uzanan renklerle yüklü Malik Yolaç, 1921 yılında (Nüfus kaydına göre 1922) Malatya’da dünyaya gelir. Babası Ahmet Hulusi Bey ve annesi Diyarbakırlı Atiye Hanım’dır. Görevi icabı Diyarbakır’da iken kızı Melek (Tanyolaç) dünyaya gelir. Anne ve babasının tanışmasını şu sözlerle anlatmıştı; “Babam Amasyalı fakir bir ailenin oğlu. Ayağında çarıkla İstanbul’a okumaya geliyor, 900 kişiyi geçerek sınavı kazanıyor. Mühendis olarak Diyarbakır’a gidiyor. Orada annem Atiye Hanımla tanışıyor. Kız Ermeni olduğundan herkes bu evliliğe karşı çıkıyor.

Annem Müslüman olarak bütün ailesiyle ilişkisini kesiyor. Biz hayatımız boyunca anne tarafından kimseyi tanımadık. 5 kardeştik. Ailem bakmakta zorlanıyor ve beni ve kardeşimi sörler mektebine gönderiyor. Daha 2,5 yaşındayım, Türkçe’yi unutup Fransızca öğreniyorum.

Hayatımın en önemli travmasını yaşıyorum. Sonra Saint Joseph'e gittim, oradan da Galatasaray'a. Bu kez de Türkçe'yi öğrendim, Fransızca'yı unutmaya başladım.

Annem ile babam pek anlaşamadılar. Sık Sık ayrılıp barıştılar hatta bir keresinde ben babamın nikah şahidi oldum.”

Yolaç ailesi, mühendislik yapan baba Ahmet Hulusi’nin çok iyi gelir elde etmesiyle rahat bir yaşam sürer. Babasının mesleği nedeniyle yerleştikleri Amasya’da kardeşi Doğan Yolaç ve bir kardeşi daha Kayhan Yolaç dünyaya gelir. Zamanla İstanbul’a yerleşen ve Moda’da oturan aile, Malik’i Saint Joseph’e kaydeder. Malik Yolaç, daha sonra Galatasaray Lisesi’ne geçer.

Şöyle anlatır; “Çocuklar bir ara ‘Fenerli olduğunu söyleme, dayak yersin’ dediler. ‘Öyle mi?’ dedim. Fenerli olarak bitirdim liseyi ve biraz boks yaptım! Fakat Fenerbahçe takımını tutan hiçbir şey yapmadım.”

Amacı yüksek öğrenim yapmaktır. Girdiği mühendis mektebi imtihanını kazanamayınca İstanbul Yüksek Ticaret’e gider. Sabri Ülker’le aynı sınıfta okur. Eğitimini tamamlamadan son sınıftan ayrılır. Okulu bırakmasının sebebi ticarete başlamış olmasıdır. Ancak onun öncesindeki gerekçesi okumaya karşı ilgisizliğidir. Bunda da, zamanın koşullarında lüks bir yaşantının önemli etkisi vardır. Sınıfları da kendisi için hiçbir şeyden kaçınmayan babasına ‘ayıp olmasın’ duygusuyla hareket ederek geçer. Şöyle der; “Hep en sonuncuydum. 0,1’le geçiyorsam o notu alırdım. Yani 2 almazdım. Öyle bir talebe idim.

Neden öyle idim? Babam çok zengindi. Babam Amasya’dan çarıkla geldi; ama inşaat mühendisliği filan yaptıktan sonra çok zengin oldu. 14 yaşında iken bana Amerika Başkanının altındaki arabayı aldı. 1930 model bir Packard’ım vardı. O zamanlar gezmenin ne demek olduğunu bilmem takdir ediyor musunuz?”

Yaban domuzu ihraç ediyor

Ticarete atıldığı için okulu bırakan Malik Yolaç’ın ilk işi tütün ticareti olur. Bursa’da fabrikası olan Malik Yolaç, bu sırada yaban domuzu ihracatı da yapar. Devlet bunun için ona fişek de tahsis etmiştir. O yılları şöyle anlatır; “O fişekleri Bursa, İnegöl civarlarında köylülere dağıtıyordum. Onlar da vuruyor; fakat domuzları getirmiyorlardı. ‘Neden yahu?’ dedim. ‘Günah abi’ dediler. ‘Peki.’ 15 imam buldum. Köy köy dolaşıp ‘Yaban domuzu vurmak da, vurup getirmek de sevaptır’ dediler. Köylüler başladılar getirmeye. Böyle çok mal ihraç ettim. En sonuncusunda, hâlâ üzülürüm ama üzülecek de bir şey yok, gemiye 50 ton yüklemişiz. Ben parasını hemen aldım. II.Dünya Harbi’nin son yılı idi. Türkiye nihayet Almanya’ya karşı Müttefikler yanında savaş ilan etmişti. Gemideki 50 ton yükün tamamı denize döküldü. Parayı kurtardığım için bana bir şey olmadı.”

Haliç’te tahin pekmez imalatı yapan bir fabrika kuruyor

Yolaç, girişken ve fırsatları iyi değerlendiren bir ticaret adamı olarak yoluna devam ederken İstanbul Ticaret Odası’nda, Yüksek Ticaret’ten sınıf arkadaşı Sabri Ülker’le aynı meslek grubunda görev almasını sağlayacak bir işe girişir. Ülker o tarihlerde çikolata-bisküvi işiyle meşguldür. Malik Yolaç da Cibali’de, Haliç kenarında, kısa zamanda tahin fabrikaları içerisinde en büyüğü olacak bir fabrika kurar. Bu arada, eşinin uzaktan akrabası olan Tamek’in sahipleri Sipahioğlu ailesi ile de birleşerek Tapek adlı bir ürün çıkarır. Kutu içerisinde tahin ve pekmezden müteşekkil Tapek çok tutar. Ancak sonraki dönemlerde kâfi derecede pekmez bulamayınca ürün sekteye uğrar.

Gülsevin (Gül) Yolaç, Malik Yolaç ve kızları Merve Yolaç.

Ödünç verdiği motoruyla bilmezden Nazım Hikmet’i kaçırmışlar

Armatörlüğe giden yolda Malik Yolaç denizi çok sevdiğinden olacak, askerliğini de 1950’lerde bir seneyi bulmayan sürede bahriyeli olarak yapar. Denize olan düşkünlüğü, 1951’de başından mühim bir hadise geçmesine vesile olur. Bu ona, sonraki dönemlerde Akşam Gazetesi’nin sahibi ve milletvekili olmaktan daha çok ün kazandırmıştır. Ünlü komünist şair Nazım Hikmet Türkiye’den Refik Erduran tarafından Malik Yolaç’ın motoruyla kaçırılır. Nazım Hikmet’in kaçışından dolayı sorumlu olduğunu anlatan Malik Yolaç bu kaçırma olayını şöyle anlatır; “Askerlik yaptığım senelerde Kristof marka motorum vardı. Hatta onu Ada’ya çeker, kaçamak yapıp geceleri motora atlar, eve gelirdim. 40 milin üstünde sürat yapıyordu. Motoru satacaktım. Derken bir karı koca geldi. Efendi insanlar. Fiyatını sordular. ‘Tamam, bize uygun. Yalnız, müsaade eder misiniz? Bir tecrübe edelim.’ dediler. ‘Tabii’ dedim, ‘alın. Akşama getirirsiniz.’ Akşam oldu bir türlü gelmediler. Nazım Hikmet’i kaçırmışlar.”

Nazım Hikmet gemiye bindirilip önce Romanya, ardından da Moskova’ya kaçırılır. Motoru denemek için alanlar da işlerini bitirdikten sonra almaktan vazgeçtiklerini söyleyerek geri getirirler. Yetkililerin komünistlere karşı çok dikkatli olduğu o yıllarda başına büyük dert gelmemesinin sebebi, kaderin ona hep güler yüzünü göstermesinde saklıdır. Heyecan ve hatta korku yüklü o olayı şöyle anlatır; “O gün yakalansam ve Nazım Hikmet’in benim motorumla kaçırıldığı duyulsa durumum felaket olurdu. Ama Malik Yolaç kim? O yıllarda tanıyan yok! Malik Yolaç sıradan bir vatandaş. Olacaktık bir komünist.”