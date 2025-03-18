Salim Düzgit Büyükdere’de “İstanbul Boğazı Vapur Hizmetleri” Firmasıyla Yola Çıkmıştı

Hayli yıllar oldu.. Diyordu ki; “Öyle balıkçıdan balık alıp yemek yerine, Büyükdere’ye bana gel.. Sana izmarit, istavrit yakalasınlar. Sonra bir güzel kızartsınlar ve biz afiyetle bu balıkları yerken sohbet edelim, hasret giderelim..”

Çok da hoşuma gitti. Asıl olan Salim Düzgit Beykardeşimizle karşı karşıya geçip, şuradan buradan sohbet etmek ve maziyi yeniden yaşamaktı..

Kararlaştırdığımız günün sabahı Kabataş’a geldim ve oradan Büyükdere otobüsüne bindim.

Hava serin, mevsim ilkbahar idi.. Sabah saatlerinde yollar daha sakindi..

Ve nihayet adrese yaklaştığımı gördüm ve ilk durakta indim.. Biraz yürüdüm ve sahilden karşıya geçtim

Baktım Salim Düzgit Bey yüzünden hiç eksilmeyen tebessümü ile beni bekliyor..

Hasret giderdik.. Yaşımız nedeniyle maziye hasret duyarak gençlik, hatta çocukluk yıllarını bir daha andık, anlattık.

Birara sahilden izmarit,istavrit getirmişler..Tavada kızarttılar ve önümüze bir sini içinde bir yığın izmarit, istavrit geldi.. Tadına doyulmaz Boğaz balıklarından kendimize ziyafet çekerken, yaşam öyküsünü anlatmasını istedim.

Masanın bir kenarında oturduğu yerden şöyle bir Boğazda karşı sahillere baktı, durdu. Ve sonra Anadolu Kavağı’nda Poyrazköy’den yola çıkarak anlatmaya başladı;

Şöyle anlattı; “8 Mayıs 1966’da ilk firmamı Büyükdere’de İstanbul Boğazı Vapur Hizmetleri adıyla kurdum.”

Aslında çok da eski yıllara ailenin kökleri olan Kırım’a kadar geri dönecekti;