Süperyat Solo 1 Ağustos’da suyla buluşuyor

Tankoa Yachts tarafından inşa edile ve lansmanı, Eylül ayında gerçekleşecek Monaco Yacht Show’da yapılacak olan süperyat Solo’nun iç ve dış tasarımı, Francesco Paszkowski tarafından yapıldı.

Süperyat S701, Solo, tersanenin 2015’te suya indirdiği 69 metrelik Suerte’nin çizgilerini anımsatıyor. Tersane ise, yeni süperyatın Suerte’ye kıyasla oldukça farklı olduğunu her fırsatta belirtiyor.

Solo’nun Suerte’den en büyük farkı su hattının altında. Gövdenin bu kısmındaki tasarım farkı, yeni yatın ana güvertesinde daha fazla açık alan sağlıyor. Kıç tarafındaki yanlardan gelen merdivenler ve omurga çıkıntıları, yine dikkat çekici farklılıkların başında geliyor. Tüm bunların yanı sıra, daha uzun su hattı boyu sayesinde yatın maksimum sürati 17,5 knot’a kadar yükseltilmiş.

Çift 2480’er beygir Caterpillar dizel makinelerle donatılmış olan süperyat, 162 bin litrelik yakıt kapasitesi sayesinde 6 bin deniz mili menzil sunuyor. Seyir sürati 12,5 knot.

Toplamda 12 kişilik misafir kapasitesine sahip olan süperyatın 6 kamaralı iç düzeni bir VIP, 4 çift kişilik ve özel tekne sahibi güvertesinden oluşuyor. Tekne sahibi güvertesi helikopter pisti, jakuzzi, bar, özel salon, kahvaltı köşesi gibi lüks ihtiyaçlara cevap verebiliyor. Süperyatın mürettebat sayısı ise 18 kişi.

Vira Haber